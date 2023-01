Como director comercial de Porsche en nuestro país, ¿diría usted que Murcia es simpatizante de la marca (“porchista”)?

Por supuesto. No creo que haya una sola zona de España e, incluso, del mundo, que no sea porschista. Lógicamente, eso no podemos medirlo solo por el número de clientes que compran coches de nuestra marca, porque eso depende de otros muchos factores.

Pero cada vez que vengo aquí me satisface ver la pasión que percibo en la gente cuando entra al concesionario. Y eso siempre ha sido así, pues con los años ya he llegado a conocer a algunos clientes de Porsche en Murcia y son verdaderos fans que se implican en cualquier actividad que organizamos.

Otro termómetro para comprobar lo que digo son las conversaciones que mantenemos sobre la marca o cualquiera de sus productos: la mayoría de la gente no viene a contarte problemas o quejas, sino al contrario; les gusta hablar de anécdotas y de sorpresas que han vivido con su Porsche.

¿Qué modelo tiene más aceptación en nuestra Región? ¿Por qué?

El modelo más vendido es el Cayenne y tiene sentido porque es el más versátil de nuestra gama: puedes disfrutar al volante en una carretera de montaña o en una ruta todoterreno, o ir a la compra, al teatro en el centro de la ciudad o a recoger a los niños al colegio.

A nosotros nos gusta llamarlo “el coche total”. Pero dicho esto, en Murcia tenemos un mix de ventas muy equilibrado, con el Macan en cifras cercanas al Cayenne y otras gamas, como es el caso del legendario 911, manteniendo un crecimiento sensacional. También el primer modelo 100 % eléctrico de la marca, el Taycan, ha tenido mucho éxito en esta Comunidad. Nuestra ambición no es ser más grandes por el mero hecho de crecer; la filosofía de Porsche siempre fue mantener un crecimiento sostenible en el más amplio sentido de la palabra.