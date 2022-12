Seat ha dado un paso más en la reestructuración de un modelo tan emblemático como el León y ha hecho un reajuste de gama y de acabados acomodándose a la demanda del mercado. Con dos millones y medio de unidades vendidas, el León se mantiene como uno de los pilares de la marca de Martorell destacando en particular no solo por su imagen y por su comportamiento dinámico, sino también por disponer de una variedad tecnológica con la oferta de cinco variantes diferentes, híbrido enchufable, híbrido ligero, gasolina, diésel y gas natural comprimido. De esta manera la firma española tiene en su gama versiones con etiquetas C, Eco y Cero.

Las razones de esta reestructuración es que en estos momentos, el mayor porcentaje de pedidos que se hacen van orientados hacia versiones que ofrezcan un rango de potencia entre 120 y 130 CV y aquí es donde los modelos compactos de cinco puertas acaparan el 28 por ciento de las ventas mientras que entre los compactos familiares esta demanda alcanza el 33%. Relevo de potencias. Una de las medidas que la marca de Martorell ha decidido en este cambio de orientación es que el motor 1.5 TSI de 130 CV, asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades, pase a convertirse en la versión más potente en gasolina que ofrezca a partir de ahora mientras que el motor de 150 CV desaparece de la oferta y se destina al Cupra. Este motor de cuatro cilindros integra el sistema de Gestión Activa de Cilindros (ACT) con el fin de maximizar la eficiencia. Este 1.5 TSI 130 CV tiene un consumo homologado entre 5,4 y 6,2 litros según mediciones WLTP con unas emisiones entre 124 y 139 gramos de CO2. En el caso de la versión Sportstourer, el consumo siempre en ciclo WLTP, es el mismo con unas emisiones entre 125 y 141 gramos de CO2. Por otro lado este reajuste viene acompañado por la oferta del nivel FR que le viene a dar un toque más deportivo a la versión 130 CV y que sin duda será muy bien visto por todos los clientes jóvenes, manteniéndose también el acabado Style como el de acceso. No pasa desapercibido que entre estos niveles de acabado acaparen el 85 por ciento de las ventas del León y no solo con la carrocería cinco puertas sino también con la familiar Sportstourer. Cuatro «tallas» de equipamiento . Por otro lado y con el objetivo de mejorar y a la vez facilitar aún más la oferta, el Seat León está disponible con una serie de paquetes denominados XS, XM, XL y XXL (éste último solo disponible en el FR con cambio DSG), que suponen una notable ventaja económica por su reducido sobrecoste. El acabado FR XS destaca por incluir de serie sistemas de seguridad como los faros y pilotos EcoLED, el asistente de salida involuntaria de carril, el asistente de frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas, el control de velocidad de crucero, el sistema de llamada de emergencia, el detector de fatiga, o los siete airbags, además del sistema de conectividad Full Link (Android Auto y Apple CarPlay), el cargador inalámbrico para el teléfono, la pantalla central de 8,25’’, el sistema Seat Connect que permite realizar gestiones del vehículo en remoto desde el teléfono, el volante multifunción deportivo en cuero o el climatizador, entre otros muchos. El precio de partida para el TSI 130 CV Style es de 26.810 euros y para el acabado FR es de 28.590 euros, sin descuentos. Para la carrocería Sportstourer hay que añadir 1.290 euros en cada caso.