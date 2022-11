¿Cuántas marcas de coche conoces? Seguro que si te paras a pensar se te ocurren muchas, sobre todo pertenecientes a los principales fabricantes de vehículos europeos, japoneses o estadounidenses, que son realmente los que lideran nuestro mercado. No obstante, debes saber que en el mundo existen más de cien marcas de automóviles y que muchas de ellas no son muy conocidas porque fabrican de modo artesanal produciendo no más de cinco coches al año. A continuación, enumeramos todas las marcas de coche del mundo clasificadas por su país de origen.