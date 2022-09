Puede que haya llegado el momento de retirar la sillita infantil del coche, si tu hijo ha pegado el estirón este verano, ya que llevarlo en un sistema de retención infantil depende principalmente de su estatura. La ley dicta que deben utilizarlo obligatoriamente hasta superar los 135 centímetros de estatura, salvo tres excepciones en las que según la Dirección General de Tráfico (DGT)Dirección General de Tráfico (DGT) los niños pueden viajar en el asiento delantero en 2021:

Por tanto, se descarta la gran duda de casi todos los padres, que creen que abandonar la sillita infantil o ir en el asiento del copiloto depende de la edad. Tanto una como otra cosa responde exclusivamente a la altura del menor. Aún así, la DGT recomienda que los niños sigan en las plazas posteriores utilizando los sistemas de retención infantil hasta que alcancen el metro y medio de estatura, puesto que los SRI reducen en un 75% las muertes entre los menores en accidente de tráfico y un 90% las lesiones que se derivan de éstos.

Pero tanto o más importante que utilizar los SRI es emplearlos como toca. Se estima que dos de cada tres pequeños no viajan de forma correcta y segura en el coche. Y no se trata sólo de casos en los que no se usa la silla obligatoria, sino también de errores que pueden tener graves consecuencias en caso de accidente. Una gran parte usa sistemas de retención inapropiados o asegurados de forma incorrecta. Un problema que no hay que tomar a la ligera, ya que incrementa el 75% del riesgo de muerte y del 90% del de lesiones, según la DGT.

Cómo elegir la sillita adecuada para el coche

El SRI debe estar homologado y adecuarse al menor según su altura y peso. A su vez, es importante leer detenidamente las instrucciones de la silla para instalarla correctamente y, después comprobar en cada viaje que está bien fijada. El método más sencillo y cómodo es el Isofix.

Uno de los grandes errores, ya sea por dejadez o por quejas del menor, es dejar los arneses demasiado holgados, algo que podría tener graves consecuencias en caso de colisión. Los arneses deben ir tensados y lo más ajustados posible a su cuerpo. Un truco es intentar pellizcar la cinta. Si se puede, se deben ajustar un poco más.

Siempre que se pueda, la sillitadebe colocarse en los asientos traseros, ya que son los más seguros. Aunque el asiento del copiloto está habilitado para colocar sistemas de retención infantil (SRI), sólo está recomendado usarlo en ocasiones muy excepcionales. Y siempre que se haga hay que desconectar el airbag.

Otro error muy común es el exceso de confianza. En trayectos cortos y cotidianos como llevar a los niños al cole, el 37% de los conductores reconoce haber llevado a sus hijos sin sillita, y otros dejan que los más mayores se abrochen solos, sin comprobar si lo han hecho correctamente. También es común dejar a los pequeños con el abrigo puesto o incluso con la mochila escolar a la espalda. Son elementos que aumentan la holgura entre el cinturón y el cuerpo del niño, y pueden dificultar el buen funcionamiento del arnés.

Aunque creamos que el peligro está en la autopista, la mayoría de accidentes de graves consecuencias se producen en carreteras secundarias o en zonas cercanas a nuestro destino, donde más nos relajamos y bajamos la guardia.