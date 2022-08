El drama de las muertes por accidentes de tráfico no cesa. De estos siniestros no se libran los ciclistas, uno de los colectivos más vulnerables sobre el asfalto junto a motoristas y peatones. La ley de tráfico refuerza la seguridad de estos grupos y penaliza a los conductores que no adelanten a los ciclistas que no respeten la distancia mínima lateral. por adelantar a ciclistas sin respetar la distancia mínima lateral.

Para evitar daños y sustos a los ciclistas y posibles sanciones, conviene recordar las tres reglas básicas que recuerda la Dirección General de Tráfico (DGT) al realizar adelantamientos a bicicletas: