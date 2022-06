El próximo 1 de julio entra en vigor la última actualización del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones de ITV. Esto, trae consigo la incorporación de nuevas pruebas, restricciones y cambios en diferentes aspectos de la ITV. Para que tengas todo en perfecto estado y no te pille por sorpresa, te contamos todos los detalles de las novedades de la ITV.

Novedades ITV

Estos son los cambios o novedades que llegan a la ITV este 2022.

Número de bastidor

Esta prueba, que fue retirada con motivo de la pandemia, consiste en revisar el número de bastidor. El número de bastidor está conformado por 17 dígitos o letras y está grabado en una placa. Los operarios verificarán que está en perfecto estado, es legible, no ha sido modificado y que corresponde con el que se señala en la documentación del vehículo.

Revisión centralita

La ITV revisará, mediante el sistema OBD, el cual permite conectar un ordenador externo con la centralita electrónica. Con ello, se revisará que la centralita del vehículo no tenga errores y no haya sufrido cambios no autorizados. También se revisa el sistema de emisiones de los vehículos que sean categoría Euro 5, Euro 6 y Euro VI.

Neumáticos

Si en la ITV se detecta que los neumáticos tienen evidentes signos de suponer un peligro para la circulación, por ejemplo ampollas, deformaciones anormales, roturas o cables al descubierto, no se realizará la prueba de frenado y no se podrá pasar la inspección.

Tarjeta ITV

La tarjeta de la ITV es el documento que certifica que el vehículo puede circular por las carreteras. Ahora, se incorpora una nueva ficha en la que se detalla cuál es el proceso para obtener un duplicado de la tarjeta de la ITV.