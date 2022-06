La movilidad sostenible está encontrando en la ciudad de Murcia a una aliada capaz de adaptarse a las necesidades que desde hace años se vienen demandando. Unas necesidades que se ven en parte satisfechas con actos como el que tuvo lugar ayer en pleno centro de la capital murciana, con la inauguración de Invicta Electric Murcia by Joycar Motor, un nuevo concesionario de vehículos 100 % eléctricos cuyo objetivo es ofrecer una movilidad urbana adaptada a las necesidades actuales.

El concesionario ofrece un catálogo, adaptado a cualquier cliente, donde destacan patinetes, bicicletas, ciclomotores, microcares y vehículos comerciales

Se ha conseguido adaptar toda una gama de vehículos a las necesidades el ciudadano, no solo por preferencia y gustos, sino también en el factor económico. Una gama que abarca desde patinetes hasta vehículos comerciales, pasando por bicicletas, ciclomotores, motocicletas y microcares. «El objetivo es poder ofrecer a cualquier ciudadano de la Región un producto adaptado a su bolsillo, ya sea en venta o por alquiler. En definitiva, otra nueva forma de moverse por la ciudad», afirma José Antonio Cánovas, gerente de Joycar Murcia.

Invicta Electric, la marca de soluciones de movilidad eléctrica que cuenta con 16 puntos de venta en toda España, trabaja con tres canales de venta: un market place digital en el que las nuevas tecnologías facilitan la búsqueda y elección al cliente; los propios concesionarios; y las tiendas urbanas, como es el caso de Invicta Electric by Joycar Motor. Las principales ventajas del nuevo modelo de movilidad urbana eléctrica que encabeza este concesionario son la economía, la adaptación a las nuevas normativas, la flexibilidad de cara al cliente, y por supuesto, la sostenibilidad. Además, Invicta Electric cuenta con Invicta Movility, su propia app móvil de alquiler de vehículos.

Decisión económica, solución ecológica

La concejala de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Murcia, Carmen Fructuoso, también acudió al acto de inauguración, en el que destacó que Invicta Electric Murcia by Joycar Motor «es un proyecto que encaja a la perfección con la línea seguida por el consistorio murciano en materia de movilidad». El gerente de Joycar Murcia apoyó sus palabras, recordando que a partir de 2023, en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, los vehículos que no cuenten con un distintivo eco o 0 emisiones no podrán acceder a ciertas partes del centro urbano.

