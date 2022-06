2021 fue el año de Seat Seaty parece que el 2022 también lo será. Y es que el Seat Arona Seat Aronafue el año pasadoel coche más vendido en España y parece que va por el buen camino para serlo también en 2022, pues en lo que llevamos de año está liderando el mercado con un total de 9.812 unidades matriculadas, situándose por delante del Hyundai Tucson Hyundai Tucson(9.101 unidades matriculadas).

Como anuncia el titular del artículo, el recientemente renovado Arona también ha sido el coche más vendido durante el mes de mayo en España el coche más vendido durante el mes de mayo en Españatras alcanzar las 4.113 unidades matriculadas. Situándose de nuevo por delante del Hyundai Tucson (2.891 unidades) y del Peugeot 2008Peugeot 2008 (2.582 unidades). Pero, ¿qué tiene de especial el Arona para ser tan exitoso?

El Seat Arona es un coche que gusta mucho y no sólo por su estética, sino por su sencillez, dinamismo, equipamiento de seguridad y conectividad. De hecho, su diseño gusta tanto que en la última actualización que recibió el modelo, los cambios fueron pocos.

La imagen exterior del B-SUV más popular de la firma española sólo cambió al incorporar un nuevo paragolpes frontal, un nuevo difusor y spoiler trasero, las nuevas llantas de 17 o 18 pulgadas con dos diseños diferentes y las luces LED, de serie en toda la gama. Además, se incluyeron 3 colores totalmente nuevos para la carrocería del Arona, que ahora está disponible en diez colores distintos.

No obstante, aunque el exterior del Arona cambió poco, no podemos decir lo mismo del interior, que se modificó por completose modificó por completo al introducir un nuevo salpicadero con una pantalla de 8,25 pulgadas situada en posición flotante (9,2 pulgadas opcional), una pantalla más grande (10,25 pulgadas) en el cuadro de instrumentos, nuevos tapizados para los asientos, iluminación interior, nuevas salidas de aireación, etc.

En cuanto a la conectividad y seguridad, dos características muy valoradas a la hora de comprar un coche, son dos puntos fuertes del Arona, que incluye la aplicación Seat Connect, Apple CarPlay, Android Auto, el reconocimiento de voz natural, el asistente de viaje, el reconocimiento de señales, el control de ángulo muerto y el asistente de aparcamiento, entre otros sistemas.

En el apartado mecánico, el Seat Arona está disponible únicamente con motores de gasolina: tres motores TSi (dos tricilíndricos sobrealimentados de 1.0 litros que rinden 95 CV y 110 CV y un cuatro cilindros de 1.5 litros que rinde 150 CV) y un motor gasolina de 90 CV que puede funcionar con Gas Natural Comprimido (GNC).

Respecto a los precios de este exitoso modelo, destacar que van desde los 19.870 euros hasta los 28.480 euros, según el motor y el acabado (Reference, Style, X-Perience o FR) que más te guste.