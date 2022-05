La gasolina vuelve a ser más cara que el diésel en España. Durante seis semanas, el precio del diésel se situó por encima que el de la gasolina, superando valores históricos y dando inicio a una tendencia que provocará que no sea la última vez que ocurra. No obstante, durante los últimos días el valor del litro de gasolina se ha disparado, ganando casi 10 céntimos en apenas 10 días, mientras que el del diésel ha caído, aunque en menor medida. El resultado, según el Ministerio para la Transición Ecológica, es un precio medio del litro de la gasolina de 1,96 euros, 1,85 para el litro de diésel.

Esta subida se produce tras otro incremento del precio del crudo de petróleo, con el barril de Brent, de referencia en Europa, superando los 114 dólares en el momento de la redacción de este artículo y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, cotizando a 111 dólares. En el peor momento de la pandemia, en 2020, el West Texas llegó a cotizar en negativo.

Este valor del precio de la gasolina supone un nuevo récord histórico, mientras que el del diésel es el tercer mayor precio de la historia. En comparación con el precio del pasado 1 de abril, cuando se empezó a aplicar el descuento de 20 céntimos por litro, el diésel mantiene se mantiene en el mismo precio, mientras que la gasolina se ha encarecido 15 céntimos, eliminando prácticamente la bonificación del Gobierno. Con el descuento se puede repostar gasolina a una media de 1,76 euros y diésel a una media de 1,65 céntimos, lo que supone que llenar un depósito de 55 litros cuesta 96,8 y 90,75 euros, respectivamente.

Cabe recordar que el 30 de junio se dejará de aplicar el descuento del Gobierno y las previsiones en cuanto al precio de los carburantes no son optimistas. Asimismo, desde el ejecutivo no se aventuran a decidir cuál podría ser el siguiente paso para evitar que la factura de la gasolina vuelva a dispararse ese día, aunque sí admiten que no contemplan bajar impuestos como el IVA, del 21% en los carburantes.

Gasolineras no tan low cost

Con esta nueva alza de los precios vuelve a reproducirse un fenómeno que ya se dio con el diésel hace unas semanas, con las petroleras BP y Shell ofreciendo la gasolina a un precio menor que a la mayoría de gasolineras low cost. Mientras estas la venden a un precio de entre 1,60 y 1,66 euros, aplicando el descuento, en las estaciones de la firma británica tiene un precio medio de 1,57 euros, mientras que Shell la vende a 1,62 euros por litro. Lo mismo ocurre con el diésel, con un valor medio de 1,46 euros -descuento incluido- en la BP y de 1,51 euros en la Shell y de entre 1,49 y 1,57 euros en las low cost.

En el resto de grandes petroleras, el precio de la gasolina oscila entre los 1,66 y los 1,74 euros, siempre incluyendo la bonificación de 20 céntimos, mientras que el del diésel hace lo propio entre los 1,55 y los 1,61 euros.