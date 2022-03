El universo del motor siempre se ha asociado a los hombres. De hecho, siempre que se habla de coches, motos o incluso mecánica, se da por hecho que los hombres entienden más del tema que las mujeres. Sin duda, se trata de un pensamiento muy injusto, puesto que las mujeres hemos jugado y continuamos jugando un papel muy importante en el desarrollo del automóvil. Son muchísimas las mujeres que a lo largo de la historia han sido pioneras, empresarias, ingenieras, periodistas del motor, pilotos de automovilismo e inventoras de muchos sistemas innovadores que todavía siguen utilizándose en los vehículos actuales. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, queremos recordar a todas las figuras femeninas que han dejado huella en el mundo del motor y han luchado sin detenerse para hacer valer sus derechos.

DOROTHY LEVITT (1882-1922)

Fue pionera en la conducción femenina de automóviles y la mujer más rápida del planeta, puesto que logró el primer récord del mundo femenino de velocidad tras alcanzar los 146,25 kilómetros por hora. También escribió en 1909 un libro sobre el mundo del automóvil titulado "The Woman and the Car: A chatty little handbook for all women who motor or who want to motor" en el que dio varios consejos sobre conducción. Uno de los más destacados fue el uso de un pequeño espejo que permitía ver el tráfico que venía por detrás del coche. Actualmente, el uso del espejo inventado por Dorothy Levitt continúa existiendo y lo llamamos retrovisor.

MARY ANDERSSON (1866-1953)

En 1902 diseñó un dispositivo manual que se accionaba desde el interior del vehículo para limpiar el parabrisas. Mary Anderson fabricó un dispositivo que unía un brazo metálico con una lámina de caucho que arrastraba la lluvia o nieve al accionarlo con una palana. Al accionar dicha palanca, el brazo realizaba el recorrido por el parabrisas y el resorte lo devolvía a su posición inicial. Este invento sirvió para poner fin al sufrimiento de los taxistas de Nueva York cuando circulaban con lluvia. Actualmente, todos los vehículos necesitan limpiaparabrisas para circular con total seguridad.

FLORENCE LAWRENCE (1886-1938)

Actriz de Hollywood y apasionada del motor, Florence Lawrence fabricó aproximadamente en 1914 un dispositivo, situado en el paragolpes trasero, que consistía en una especie de brazos con un banderín que se extendían indicando hacia dónde iba a girar el vehículo cuando el conductor pulsaba un botón. Con el paso del tiempo, este revolucionario invento evolucionó hasta lo que actualmente conocemos como intermitente, una parte fundamental de la seguridad vial. Florence Lawrence también fue conocida por inventar lo que hoy conocemos como luz de freno, ya que diseñó un artefacto que desplegaba una señal de 'STOP' cuando el conductor pisaba el freno.

MARGARET A. WILCOX (1838)

Fue una de las pocas mujeres ingenieras mecánicas de su época y en el año 1893 patentó el primer sistema de calefacción para coches. Este sistema llevaba el aire caliente del motor al interior del vehículo. La idea de Margaret se desarrolló hasta llegar a los sistemas de climatización actuales.

MARGARET E. KNIGHT (1838-1914)

Conocida como "la inventora americana más famosa del siglo XIX", Margaret Eloise Knight patentó unos 30 inventos a lo largo de su vida. A finales del siglo XIX, diseñó uno de los elementos más importantes para el desarrollo del motor rotativo: las válvulas de camisa. Además, entre sus inventos más destacados también está la máquina para fabricar bolsas de papel en serie.

JUNE MCCARROLL (1867-1954)

Después de estar a punto de sufrir un accidente cuando un camión la sacó de la carretera, June tuvo la gran idea de colocar una línea divisoria en la carretera para marcar el carril por el que debía circular cada vehículo, evitando situaciones peligrosas. En 1924, las autoridades de California legalizaron la idea de McCarroll y actualmente continuamos pintando líneas en todas las carreteras del mundo.

BERTHA BENZ (1849-1944)

Bertha Benz, pionera de la automoción alemana, fue la primera mujer en conducir un coche y la primera persona en realizar un viaje en coche. Actualmente, se puede seguir la ruta que Bertha Benz hizo junto a sus dos hijos en 1888, desde Mannheim hasta Pforzheim, una ruta de 194 kilómetros conocida como la "Bertha Benz Memorial Route".

STEPHANIE KWOLEK (1923-2014)

En su búsqueda por encontrar un material ligero y resistente para los neumáticos de los coches, esta química de origen polaco inventó el poliparafenileno tereftalamida, lo que hoy conocemos como Kevlar.

SOPHIE OPEL (1840-1913)

Pionera de la industria del automóvil en Europa, Sophie Opel fundó la primera fábrica que produjo automóviles en serie en Alemania, cuando en 1895 se hizo cargo de la empresa de su difunto marido Adam Opel. Conocida como "Mamá Opel", fue la encargada de sacar adelante las obras de Rüsselsheim junto a la ayuda de sus hermanas Dorothée y Elisa. Una vez completadas las reformas, la joven fábrica se transformó en una moderna fábrica para producir automóviles Sistema Lutzman con patente de OpelOpel, que acabarían triunfando en toda Europa y convirtiendo a Opel en una de las marcas más reconocidas a nivel mundial.

ANNE D'UZÈS (1847-1933)

Esta activista francesa fue la primera mujer en aprobar el examen para obtener el permiso de conducir en 1898. Asimismo, fue la primera mujer multada por exceso de velocidad, cuando circulaba a 13 km/h en lugar de los 12 km/h permitidos.

MADAME LABROUSSE

En 1899 se convirtió en la primera mujer en participar en una carrera de coches, cuando disputó la París-Spa, donde finalizó en la quinta posición en la categoría de tres plazas.

CAMILE DU GAST (1868-1942)

En 1901 hizo historia al convertirse en la primera piloto profesional de carreras, participando con su taxi en la París-Berlín, donde acabó en 15ª posición.

EMILIA PARDO BAZÁN (1851-1921)

Considerada la mejor novelista española del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán fue la primera mujer española en conducir un coche en el año 1904.

ELISABETH JUNEK (1900-1994)

Elisabeth Junek, piloto de automovilismo checoslovaca, es considerada una de las mujeres más destacadas en la historia del automovilismo, puesto que en 1926 fue la primera piloto profesional de Grand Prix. Al año siguiente, ganó el Gran Premio de Alemania de velocidad.

CLÄRENORE STINNES (1901-1990)

Clärenore Stinnes fue una piloto alemana que ganó 17 carreras en distintos campeonatos y que en 1927 se convirtió en la primera mujer en la dar la vuelta al mundo en coche, al volante de un Adler Standard 6, un modelo alemán muy avanzado en su época.

CELIA RIVAS (1912-1974)

Celia Rivas fue la primera mujer en conseguir, en el año 1932, el permiso para conducir camiones, por lo que es conocida como la primera camionera de España.

PIEDAD ÁLVAREZ RUBIO

Piedad Álvarez se convirtió en 1935 en la primera mujer taxista en España, tras cambiar su profesión de maestra de escuela por el mundo del motor para ayudar a su familia. Piedad Álvarez fue taxista hasta 1974, al volante de un Seat 600Seat 600.

MARIA TERESA DE FILIPPIS (1926-2016)

Se trata de la primera mujer piloto en correr en la Fórmula 1. En el año 1958, la piloto italiana participó en el Gran Premio de Bélgica y disputó tres carreras del campeonato.

MARIA GRAZIA LELLA LOMBARDI (1941-1992)

Conocida como Lella Lombardi, fue una piloto de automovilismo italiana que participó en la Fórmula 1.​ Disputó un total de 17 Grandes Premios, siendo su debut en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1974. Asimismo, en 1975 se convirtió en la primera mujer en puntuar en una carrera de Fórmula 1.

MICHELE MOUTON Y FABRIZIA PONS

En 1981 se convirtieron en las primeras mujeres en ganar una prueba del Campeonato del Mundo de Rallys, en el Rally de San Remo. Posteriormente, obtuvieron cuatro victorias más.

ELISABETH BOUGIS

En 1990, Elisabeth Bougis fue la encargada de fabricar de principio a fin un vehículo completo (diseño, desarrollo, fabricación, campaña de publicidad y estrategia de venta). El modelo que diseñó fue el Renault TwingoRenault Twingo, un vehículo que pasaría a la historia por ser el más original de la marca francesa.

BALBA CAMINO

Balba Camino es una piloto española que en el año 2000 se convirtió en la primera mujer en ganar un Campeonato de Gran Turismo.

JUTTA KLEINSCHMIDT (1962)

Física de profesión, Jutta trabajó en BMW, hasta que en el año 1992 comenzó a pilotar. Ha pasado a la historia por convertirse en la primera mujer en ganar el París-Dakar, en 2001.

CARMEN JORDÁ (1988)

Carmen Jordá es una piloto de automovilismo que compitió tres temporadas en la GP3 Series y participó en distintos campeonatos como la Indy Lights, Le Mans Series, Renault Sport Trophy y el European F3 Open. Además, en el año 2007 formó parte del equipo de desarrollo de Lotus Fórmula 1 Team.

MARÍA DE VILLOTA (1980-2013)

Maria de Villota, piloto de automovilismo española, fue piloto de desarrollo del equipo Marussia de Fórmula 1 en el año 2012.

MARY BARRA (1961)

La empresaria estadounidense Mary Teresa Barra es la presidente ejecutiva de General Motors, un puesto que ocupa desde 2014. Cabe destacar que es la primera mujer en ocupar el puesto de presidente ejecutivo en una compañía tan importante como General Motors.

LINDA JACKSON

Linda Jackson es la actual directora ejecutiva de Peugeot. Anteriormente, fue directora ejecutiva de Citroën, concretamente de 2014 a 2020.

ANA CARRASCO (1997)

Ana Carrasco hizo historia en el año 2018 al convertirse en la primera mujer en ganar un mundial de velocidad de motociclismo, en la categoría Supersport 300.