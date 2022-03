Kia EV6, nuevo COCHE DEL AÑO en Europa

Europa ya conoce al mejor coche del año en Europa 2022: el Kia EV6. En una gala celebrada el pasado lunes en Ginebra, de forma telemática y en plan Eurovisión, los 61 miembros del jurado del galardón del The Car Of The Year (entre los que se encuentra el redactor jefe de sección de motor de El Periódico de Catalunya y Prensa Ibérica) emitieron su veredicto eligiendo al nuevo ‘rey’ del mercado del automóvil en Europa.

El Kia EV6 se coronó como mejor coche europeo superando en la final a otros seis contendientes: Cupra Born, Ford Mustang, Hyundai Ioniq 5, Peugeot 308, Renault Mégane e-Tech y Skoda Enyaq iV. La edición de este año se presentaba electrizante más que nunca, atendiendo a que todos los modelos finalistas son 100% eléctricos, siendo el Peugeot 308 el único que también presenta ofertas de combustión gracias a su plataforma multienergía. Gala telemática Pese a que este año tampoco se ha celebrado el salón del automóvil de Ginebra (la referencia sectorial, que ya lleva dos años de sequía organizativa, aunque anuncian su celebración para 2023), la tradición de elegir al Car Of The Year (ya van once años) se ha mantenido también en la edición de este año de forma telemática. El presidente del jurado Frank Janssen actuó de maestro de ceremonias junto a la presentadora de la televisión Alexandra Legouix y el director del comité del salón, Sandro Mesquita. El Kia EV6 reemplaza así en el trono al Toyota Yaris, ganador de la edición del pasado año. Tras conocerse el veredicto de los 23 países, el Kia fue el más votado con 279 puntos superando al Renault Mégane E-Tech que consiguió 265 puntos, seguido del Hyundai Ioniq 5 con cuatro puntos menos que el Renault. El cuarto puesto fue para el Peugeot 308, el quinto para el Skoda Enyaq, el sexto para el Mustang y el séptimo para el Cupra Born. España, decisiva En España, el ganador de la votación de los seis jurados también fue el Kia EV6, que se llevó 29 puntos, seguido por el Ford Mustang Mach-e que logró 28 puntos, el Peugeot 308 sumó 24, mientras que el Renault Mégane E-Tech se llevo 19 por 18 del Cupra Born, 17 del Hundai Ioniq 5 y 15 del Skoda Enyaq iV. Al final solo puede ganar uno y los votos de España fueron vistos por muchos como decisivos, aunque nunca llueve a gusto de todos. En mi opinión, el Kia EV6 se presenta como un vehículo bueno en todas las facetas y con una importante apuesta por un diseño muy deportivo a la vez que elegante. Fácil de conducir, recargar y ‘trastear’ en sus aplicaciones tecnológicas. Excelente. Para mí es uno de los favoritos porque a igualdad de condiciones es ligeramente superior.