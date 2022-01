Huertas Motor ha iniciado el año 2022 con el lanzamiento de uno de los vehículos más exclusivos y con personalidad: el Volkswagen Taigo. Se trata de un SUV coupé que apuesta por un diseño único, convirtiéndolo en un coche con estilo, pero también con carácter; hecho para inconformistas.

Los interesados en conocer más a fondo el nuevo Volkswagen Taigo pueden solicitar información en los concesionarios Volkswagen Huertas Motor situados en Murcia y Cartagena, realizando una visita a sus instalaciones, donde ya están en exposición.

Destaca su amplio maletero, espacioso y compacto, que dispone de un suelo variable que permite al usuario disfrutar de más espacio. Otra de las singularidades que definen a este modelo es su frontal, que cuenta con una franja luminosa que conecta los dos faros delanteros, pasando por el logotipo.

El Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI 95CV se puede adquirir por 251,64 € al mes -condicionado a ser financiado con Volkswagen Finance, en 48 cuotas. La entrada es de 3.651 euros y también se realizaría una última cuota de 13.578,96 euros. El TIN es del 8,5%-. Esta oferta también incluye el seguro de Protección de Crédito Básico y el plan de mantenimiento Volkswagen Long Drive Standard.

El nuevo Volskwagen Taigo destaca por su dotación tecnológica. En concreto, cuenta con servicios digitales como We Connect, We Connect Plus y App-Connect, permitiendo al usuario recibir información en tiempo real y contribuyendo a aumentar su confort.

La velocidad, el estado del depósito, la música, los contactos de la agenda o las indicaciones del navegador son algunas de las variables que tiene integradas en la pantalla digital. Asimismo, la marca alemana ha incorporado en este modelo la última tecnología al volante, acompañado por acabados interiores de la más alta calidad.

Entre los accesorios que se pueden añadir a este modelo, se encuentra el techo solar panorámico, con el que aumentaría la visibilidad, así como la sensación de amplitud e iluminación interior.