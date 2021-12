El mercado actual está plagado de formatos: más grandes, más pequeños, derivados de ‘SUV’, derivados de urbanos, de cupés... Una diversificación que, aunque puede complicar la elección del vehículo que nos vamos a llevar a nuestro garaje, consigue que haya prácticamente un modelo para cada cliente. En los últimos años, el reinado de los vehículos de aspecto de todocamino ha hecho que su influencia abarque más categorías, llegando a los segmentos urbanos en forma de ‘crossover’. A su favor está una carrocería más alta que la de un utilitario medio, que facilita mucho entrar y salir del vehículo en nuestros recados cotidianos, con el añadido de una estética diferenciada por la robustez que aportan las molduras extra de los pasos de rueda y defensas.

Nuestro Hyundai Bayon de esta semana es un claro ejemplo. Llega a la gama del fabricante coreano para situarse como un ‘hermano pequeño’ del Kona, aunque solo pierde 2 centímetros de longitud respecto a este. La puerta de entrada al nutrido universo ‘SUV’ de Hyundai luce un diseño muy personal (la marca lo llama ‘Sensous Sportiness’), que por lo diferente atrae miradas y no defrauda en un interior planteado para cinco, con las lógicas limitaciones de la bancada trasera (algo habitual en este segmento). Atención al maletero, pues con sus 411 litros de capacidad, no está nada mal teniendo en cuenta el tamaño exterior del coche. Delante, el puesto de conducción se resuelve francamente bien, con todo a la mano y una calidad muy decente. Nos han gustado los asientos, que recogen muy bien la espalda en curvas, aunque el planteamiento de este Bayon no sea muy deportivo. Otra cosa a su favor es la acertada disposición de los mandos , ordenada y a la que cuesta poco tiempo acostumbrarse.

Nuestra unidad de pruebas contaba con el equipo multimedia y de navegación tope de gama Hyundai Bluelink, de conectividad extendida con los ‘smartphones’ y demás periféricos. Aporta una pantalla en mitad del salpicadero de 10,25 pulgadas, muy vistosa y de fácil uso. En los niveles inferiores, la pantalla es de 8 pulgadas. Otro detalle llamativo es el tablero de instrumentos, también virtual, de 10,25 pulgadas que ofrece mucha información del funcionamiento del vehículo (admite cierta personalización). Si optamos por el acabado de base, la instrumentación será la tradicional con agujas.

GAMA MOTRIZ

Se articula la gama Bayon en torno a tres motores de gasolina: un bloque de cuatro cilindros y 1,2 litros de 84 CV y otro bloque tricilíndrico de 1,0 litros con potencias de 100 y 120 CV. El primero de ellos va asociado invariablemente a una caja de cambios de cinco relaciones, mientras que los dos siguientes pueden montar una caja manual de seis marchas con una opción más evolucionada e inteligente que desacopla el motor cuando conducimos a punta de gas e incluso puede llegar a apagarlo (se pone en marcha al rozar el acelerador o el freno), con el fin de ahorrar algo de combustible. Por otro lado, el cambio automático de doble embrague y siete velocidades también está disponible. Otro aspecto interesante es que con el bloque de 1,0 litros se puede optar por la hibridación ligera a 48 voltios (de serie en el de 120 CV). Consiste en un acumulador de ese voltaje, un sistema generador y motor de arranque y un convertidor de baja tensión DC/DC. Al igual que un híbrido eléctrico autorrecargable, esta hibridación de 48 voltios recupera la energía de las frenadas y la almacena para ayudar a los sistemas de 12 V y así ahorrar combustible.

Nuestro Bayon equipaba esta tecnología, con el motor intermedio de 100 CV y cambio manual de seis velocidades. Muy agradable y sencillo de llevar, el coche balancea poco en curvas (y eso que tiene una altura al suelo algo superior que un urbano, 16,5 centímetros). El motor, de sonido muy contenido, da una respuesta sobrada incluso con pasajeros a bordo y no es demasiado sediento, pues homologa una media de 5,3 litros por cada 100 km WLTP (a nosotros nos ha subido apenas un litro más en nuestras pruebas). Aconsejaríamos la versión más potente de 120 CV para los que vayan a darle un enfoque más rutero y con más carga. Conviene saber que esa variante tope de gama va unida exclusivamente a la caja automática.

Por lo demás, la familia Bayon se comercializa con los acabados, Essence, Maxx, Tecno y Style. Desde el acabado básico, porta elementos como el aire acondicionado, los modos de conducción (cambian la respuesta del motor), el control de velocidad, las luces de día con Led y algunos dispositivos de seguridad de la marca (los asistentes de salida de carril involuntaria y frenada inteligente con detección de vehículos, peatones y ciclistas), entre otros. Subiendo de nivel encontramos llantas de hasta 17 pulgadas, climatizador automático, cámara trasera de aparcamiento, sistema activo de seguimiento de carril, cristales tintados...

Los precios de la familia Hyundai Bayon comienzan en los 12.990 euros para la versión de 84 CV; con el motor de esta prueba, el de 100 CV, los precios van desde los 15.140 euros y el tope de gama de 120 CV cuesta 22.420 euros. Ya se puede ver y probar en las instalaciones de Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai para la Región de Murcia.