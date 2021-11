Aunque los Salones Internacionales han bajado mucho en los últimos años y, con la pandemia hemos visto como muchos se han suspendido o pospuesto, el de Milán sigue siendo el más importante del mundo y, en ésta su última edición, pese a notables ausencias, ha dejado ver su músculo y poderío, mostrando las últimas novedades del sector tanto a nivel europeo, como asiático o norteamericano. Allí hemos podido contemplar las interesantes novedades que Suzuki y Zero Motorcycles nos traerán a lo largo del año próximo y que pronto podremos contemplar en Motos Marín, concesionario oficial de ambas marcas en la Región de Murcia.

Comenzando por el fabricante japonés y aunque la mayoría de sus propuestas ya os la hemos ido avanzando en nuestras páginas, eran novedad las V-Strom 650 y V-Strom 650 XT que lucen nuevos colores y decoraciones más elegantes y atractivas, además de numerosas mejoras de detalle que las hacen aún más polivalentes y sencillas de manejar. Junto a ellas lucían las súper naked -moto desnuda, sin carenado- GSX-S1000 y GSX-S950 -versión para el carnet A2 de la primera-, que tan buena acogida están teniendo en todos los mercados europeos, además del nuestro, gracias a la combinación de una agresiva estética, la avanzada tecnología que incorporan y la mejor relación precio/producto de su categoría. Como principal novedad, proponían la espectacular GSX S-1000 GT, modelo que aún no ha llegado a nuestro mercado y del que aún se desconoce el precio final. Se trata de la variante touring -viajera- de la súper naked. Incorpora un afilado carenado, desarrollado en el túnel de viento, con una estudiada aerodinámica, así como múltiples modificaciones (asiento, manillar, suspensiones, electrónica, escape…) para combinar la ligereza y dinamismo de la GSX S-1000, con la protección y capacidad - Suzuki ha diseñado un set de maletas de viaje específico para ella- propias de las grandes tourer. Se espera que la GSX S-1000 GT llegue a nuestro país a finales del primer trimestre y que su precio supere en muy poco los 14.000 €.

Por lo que a Zero Motorcycles se refiere, la marca norteamericana, líder mundial en motos eléctricas, sigue con su cruzada de democratizar su avanzada tecnología ofreciendo continuas mejoras en prestaciones, autonomía y tiempo de recarga, manteniéndose en precios lógicos y razonables. Aunque su mayor novedad para el año próximo sea la totalmente renovada SR que cambia incluso el modelo en el que se basa y que, ahora se estructura sobre la misma base de la Zero SR/F y llega con el motor ZF 75-10, con 166 Nm de par motor, 74 CV de potencia y 167 Km/h de velocidad punta; la actualización de su sistema operativo Cypher III+, disponible en su web Cypher Store, con la que podemos mejorar prestaciones, autonomías, controles, etc. en modelos ya comercializados, así como presentes y futuros es una gran novedad.

Volviendo a la nueva Zero SR 2022, decir que se beneficia de las nuevas baterías ZF 14.4+ de 14,4 kWh, que se puede extender hasta los 17,3 kWh mediante la Cypher Store. Si añadimos el opcional Power Tank, la capacidad de la batería asciende hasta los 20,9 kWh, la mayor que Zero haya comercializado hasta la fecha y con la que obtendremos 365 kilómetros de autonomía en ciudad, con sólo 4,1 horas en tiempo de recarga completa. Todo ello aderezado con tecnologías tan avanzadas como el control de estabilidad avanzado de Bosch, el ABS en curva, el control de tracción en curva, el control de par, los 5 modos de conducción, el control de crucero, la navegación GPS, la marcha atrás o los puños calefactables. Su precio se queda en los 19.150 € y estará disponible en Motos Marín en pocas semanas.