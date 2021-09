Si entramos en página web de Motos Marín y buscamos su apartado dedicado a la norteamericana Zero Motorcycles, el fabricante nº1 del mundo en motos eléctricas de la que son distribuidores oficiales en la Región de Murcia, inmediatamente se abre una leyenda que acompaña y se superpone sobre cualquier consulta o apartado. En ella se lee: "No hay palabras, ni imágenes, ni vídeos que puedan transmitir la experiencia única y estimulante de conducir una Zero. Pide una prueba". Bien, pues nosotros vamos a intentarlo, aunque reconocemos que es algo tan distinto a todo lo conocido hasta la fecha que rogamos, encarecidamente, a todos nuestros lectores que soliciten una prueba y vivan la experiencia. Es cierto, es diferente.

Aunque no se trata de una deportiva, su compacta y moderna imagen, con un perfilado carenado integral, no impide que la Zero SR/S ofrezca una postura de conducción ideal, no muy tendida y, gracias a su ancho y alto manillar es muy sencilla de manejar, incluso en parado. Sus acabados son excelentes y sus posibilidades -gracias a la App disponible- impresionantes. Cuenta con control de tracción, modos de potencia, iluminación full led, pantalla TFT en color con Bluetooth...

El interior de la Zero SR/S

Su motor ofrece 110 CV de potencia y –ojo que aquí está el secreto- 190 Nm de par –más que cualquier 1.000 de explosión, por muy R que sea- todo ello entregado de forma instantánea. La batería, de iones de litio, cuenta con 14,4 kW y se recarga en un enchufe doméstico en 4,5 horas –según Zero-. Su autonomía, dependiendo mucho de las condiciones de uso, alcanza los 200 km aunque en condiciones normales y “disfrutándola” se queda en poco más de 160 km.

Llega el momento de la verdad

Seleccionamos el modo de conducción Rain de los cinco disponibles –también dispone de Eco, Street y Sport además de uno configurable- y giramos el gas. Arranca suavemente y nos sorprende la progresividad de su motor, tan suave como obediente. Poco tardamos en pasar al modo Street, operación que se hace en marcha y de manera sencilla. De inmediato se vuelve más nerviosa, ágil y rápida. Nos movemos por la ciudad como pez en el agua, su bajo dentro de gravedad, sus excelentes suspensiones y potente y dosificable freno delantero –el trasero es más tosco y duro- hacen que sus 229 kg de peso se muevan con una soltura impresionante.

Salimos a la autopista y seleccionamos el modo Sport… impresionante. Acelera como un cohete y supera los límites legales en un parpadeo, no es que alcance los 200 km/h que afirma el fabricante, es que los alcanza casi sin darnos cuenta. El momento definitivo llega con las curvas de un revirado puerto de montaña. Aquí hemos de cambiar el “chip”, no hay que entretenerse con el cambio –no lo hay-, no hay que pensar en su peso... si configuramos la retención al máximo, encadenaremos las curvas sin tocar su magnífico freno delantero, solo abriendo y cerrando el gas, gestionaremos las curvas que “se nos vienen muy deprisa”, al tiempo que nuestra sonrisa. No hay que saber, con lo que acelera entre las curvas y lo bien que frena, cualquiera puede ir a un ritmo increíble, con toda la confianza –las suspensiones son excelentes y el bastidor se lo traga todo- y sin arriesgar.

Precio de la SR/S

Quizá lo peor de esta SR/S sea su precio, aunque como buque insignia de Zero y dado su nivel de acabados y equipamiento, justifica en nuestra opinión, cada uno de los 21.900 euros que cuesta, además, cuenta con una excelente financiación y atractivos descuentos. Concierten un prueba en Motos Marín, vale la pena.

