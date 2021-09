Un total de quince comunidades autónomas españolas están esta semana en alerta por fuertes lluvias y tormentas, en ocasiones con granizo, provocadas por una DANA (depresión aislada en niveles altos), según ha informado esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé precipitaciones localmente fuertes en el interior peninsular y muy fuertes en puntos del Valle del Ebro, Sistema Ibérico y centro y este de la meseta Sur.

Si bien es cierto que las tormentas veraniegas suelen ser espontáneas y cortas, no debes olvidar que a veces pueden llegar a ser muy intensas y peligrosas al volante. Por ello, lo mejor que puedes hacer frente a una tormenta es evitar coger el coche. No obstante, si ya estás en marcha y no puedes detener el vehículo en un espacio seguro para esperar a que se calme el temporal, te ofrecemos una serie de consejos que puedes seguir para extremar la seguridad en la carretera durante una tormenta de verano. La DGT también ha recordado a través de su cuenta de Twitter las tres reglas que debes aplicar si tienes que conducir.

Permanece dentro del coche

Si no puedes detener el vehículo en una zona segura, lo más recomendable es que esperes dentro del coche a que finalice la tormenta, especialmente si es eléctrica. Ten en cuenta que el vehículo es el espacio más seguro para protegerte de los rayos, ya que los neumáticos son de goma y hacen que el coche quede aislado del suelo, impidiendo el paso de la corriente. Es cierto que la carrocería sí conduce la electricidad, pero en caso de que un rayo alcance el coche, la corriente eléctrica se distribuiría por toda la silueta quedando el interior totalmente aislado, siempre que los ocupantes no toquen ninguna parte metálica. Así que te recomendamos que permanezcas dentro del coche, que apagues la radio y que evites tocar las partes metálicas del habitáculo.

Ten precaución y reduce la velocidad

A la hora de conducir con lluvias intensas debes ser muy precavido/a al volante. Ten en cuenta que el momento más peligroso se produce al principio, cuando las primeras gotas caen sobre el asfalto y se mezclan con el polvo acumulado de la carretera, disminuyendo la adherencia de los neumáticos. Por este motivo, debes conducir de forma moderada, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado.

Por otro lado, debes evitar el temido fenómeno del aquaplaning que se produce al circular a una velocidad elevada por una zona con agua. En estos casos, las ruedas no se adhieren a la carretera y los neumáticos flotan en el agua haciendo que el conductor/a pierda el control del vehículo. Si te enfrentas a la misma zona de agua con una velocidad considerablemente inferior, únicamente producirás una leve salpicadura. Por ello, te recomendamos que siempre reduzcas la velocidad, aunque circules por autopista.

Aumenta la distancia de seguridad

Mantener una distancia de seguridad correcta es clave para evitar muchos accidentes. Si está lloviendo mucho, lo más aconsejable es que dejes una mayor distancia de seguridad de la indicada para poder reaccionar y hacer frente a los cambios de comportamiento del vehículo que circula delante. Ten en cuenta que con condiciones adversas, la visibilidad es menor y los coches tardan más en frenar e incluso pueden patinar.

Enciende siempre las luces

Las tormentas oscurecen el cielo, por lo que es recomendable encender siempre las luces para ver mejor y para que el resto de conductores/as te vean desde más distancia. Recuerda que la lluvia, el asfalto mojado y el cielo oscuro pueden dificultar la percepción de otros vehículos, sobre todo los que son de color gris.

Controla el estado de los neumáticos

Es muy importante que cuides el estado de tus neumáticos en cualquier época del año, puesto que son la parte del vehículo que está permanentemente en contacto con el asfalto. Todos los neumáticos están diseñados para ofrecer el mayor agarre posible, sea cual sea la situación meteorológica, pero deben estar en buen estado para cumplir con su función. Así que asegúrate de que la presión de tus neumáticos sea la correcta de acuerdo con las indicaciones del fabricante y de que el dibujo tenga la profundidad adecuada. Unos neumáticos en mal estado no responderán bien cuando su superficie se moje y pierda adherencia, aumentando las probabilidades de sufrir aquaplaning.