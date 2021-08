No disponer del suficienteespacio de carga en el vehículo es más habitual de lo que piensas, sobre todo a la hora de embarcarte en un viaje o de transportar otros vehículos, motocicletas o incluso maquinaria agrícola. De modo que si se te queda pequeño el espacio de carga del coche, los remolques son una alternativa muy atractiva.

En este sentido, la bola de remolque se convierte en todo un aliado para los conductores/as. No obstante, a pesar de tener muchas ventajas, también es uno de los dispositivos más temidos a la hora de aparcar, ya que si estacionamos detrás de un coche con bola de remolque, una mala maniobra por parte de un conductor/a despistado puede dañar el frontal de nuestro vehículo.

Cabe destacar que existen dos tipos de enganche para los remolques: uno fijo que no se puede desmontar y otro que cuenta con una parte fija y otra móvil, que se puede retirar si no se utiliza. Por lo tanto, al tratarse de un arma de doble filo, muchas personas han comenzado a cuestionar la legalidad de llevar montada la bola de remolque en el coche si no se está utilizando, sobre todo en el caso de los dispositivos desmontables.

Ante el debate sobre si son legales o no, los usuarios que llevan este dispositivo en su vehículo pueden estar tranquilos, puesto que en el código de circulación actual no aparece ningún apartado que obligue a desmontar la bola de remolque cuando no se esté utilizando. Sin embargo, es muy importante que este mecanismo esté homologado por la Unión Europea para ser legal, ya sea fijo, desarmable o retráctil.

Actualmente, los coches equipados con este dispositivo únicamente pueden ser sancionados si la bola de remolque dificulta la correcta visualización de la matricula trasera. Por este motivo, es recomendable retirarla si se dispone de un sistema desmontable.

Pasos para instalar legalmente una bola de remolque

Si estás pensando en instalar un sistema de remolque en tu automóvil, a continuación te explicamos qué pasos debes seguir para evitar sanciones y disponer de un sistema legal y seguro.

Para empezar, debes tener en cuenta que después de instalar la bola de remolque en un taller autorizado, es obligatorio acudir en un plazo máximo de diez días a la ITV para completar la homologación e incluir la reforma del vehículo en la ficha técnica. Durante este periodo, aunque dispongas de la bola de remolque, no podrás utilizarla.

Para poder acudir a finalizar el proceso de homologación en la ITV y para circular de forma legal y sin ningún problema, es fundamental disponer de tres documentos: el certificado de homologación de la bola de remolque, el informe de conformidad y el certificado del taller instalador del remolque.

Una vez dispongas de los tres documentos y hayas acudido a la ITV, podrás circular sin ningún peligro, de forma legal y segura.