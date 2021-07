Llega el primer eléctrico 100 % de BMW. La versión ‘libre de gases’ del fabricante ‘premium’ alemán se basa en el X3 para crear un SUV que sigue fiel al libro de estilo de la casa: refinamiento, imagen muy vanguardista y el aporte esperado de tecnología que aparece en las últimas creaciones de los de Múnich.

Pero ellos no son nuevos en esto. La filosofía BMW eDrive va ya por su quinta generación, y ahora pone el acento más que nunca en la eficiencia energética, aumentando los rangos de autonomía y capacidades de carga que servirán de base a los futuristas BMW iNEXT y BMW i4 desarrollados en los próximos meses. Así, el nuevo BMW iX3 homologa una autonomía de 460 kilómetros bajo el ciclo WLTP gracias a un acumulador de 80 kWh brutos.

Por otro lado, como buen vehículo de la marca, el iX3 no renuncia a las prestaciones y para eso se ha dotado de un propulsor eléctrico de 286 CV con un par máximo de 400 Nm. Esto le permite alcanzar los 100 km/h desde parado en 6,8 segundos y su velocidad máxima está limitada electrónicamente a 180 km/h. Hay que decir que la fuerza del motor va a las ruedas traseras, así se consigue con más definición el tacto típico de los de la firma.

En marcha se pueden elegir distintos modos de regeneración de energía con la posición «B» en el cambio, para la que se consigue recuperar bastante energía; o también la regeneración adaptativa, que incluye la función de avance por inercia, con el selector en la posición «D». La regeneración es ajustable en tres niveles.

Algo curioso es que BMW ha trabajado en el desarrollo de un conjunto de sonidos que aparecen al ponerse en marcha, que acompañan al giro del motor. Es un elemento opcional con el paquete llamado «Impressive».

Por otro lado, se puede recargar hasta una potencia de 150 kW en puntos de corriente continua, con lo que se obtiene el 80 % de la capacidad total desde vacío en 34 minutos -en 10 minutos ya tendríamos 100 kilómetros-. Además, los clientes del iX3 podrán disfrutar de precios reducidos es los puntos de carga rápida del consorcio IONITY. Al hilo de esto, mediante la aplicación BMW Connected Charging se puede planificar esta operación, trabajando junto al sistema de navegación para conocer los lugares y estimar una hora de llegada.

Ya disponible en las instalaciones de la firma, como en Murcia Premium, concesionario oficial BMW para la Región de Murcia, el nuevo y tecnológico iX3, la versión 100 % electrificada del superventas y codiciado X3, tiene un precio de partida de 72.300 euros.

PROBAMOS EL BMW iX3

TAN BUENO COMO EL BMW X3, PERO CON MOTOR ELÉCTRICO

Como ya dijimos en su día, el X3 es uno de los mejores SUV de la categoría media que haya pasado por nuestras manos. Equilibrado, espacioso, ágil y con un gama de motores gasolina y diésel muy completa. Al subirnos en su versión 100 % eléctrica, hemos tenido la impresión de que estábamos ante una versión más que ante un coche completamente nuevo, como es el caso. Quizá esta sea su mejor virtud, no hay que cambiar el “chip”, no hay que adaptarse es… como un X3 de combustión, lo que ya es mucho decir. Puestos a encontrar diferencias, se nota el mayor peso y hay más inercias. Claro que, al colocar la más de media tonelada de sus baterías en una posición tan baja, el centro de gravedad también es más bajo y hacen al iX3 muy controlable, de hecho y gracias a su fulgurante aceleración, resulta aún más ágil que sus hermanos gasolina o diésel. Desde parado acelera tanto que parece tener más de esos 286 CV que anuncia. Por último, del consumo y la autonomía, tema candente en cualquier 100 % eléctrico, y dejando de lado las siempre optimistas cifras de homologación, decir que éste iX3 es sensible tanto a las condiciones, como al modo de conducción. Si le sacamos todo el jugo, disfrutando de su constante aceleración –da igual a la velocidad que vayas, pisas y acelera- y de su excelente y muy intuitiva dinámica, se beberá la batería preocupantemente rápido y no llegará ni a los 300 km. Sin embargo, si circulamos con cierto cuidado, incluso por encima de los límites legales y en carreteras abiertas, superaremos con facilidad los 400 kilómetros.

BMW vuelve a hacer un excelente trabajo, un X3, con todo lo mucho y bueno que eso quiere decir, pero 100% eléctrico, con todo lo mucho y bueno que también eso implica.

NUEVA BERLINA MEDIA 100% ELÉCTRICA Y TECNIFICADA

No para la marca bávara. Durante este 2021 también hará su aparición otro nuevo vehículo 100 % eléctrico de BMW. El i4 es una berlina media de cinco puertas, con una longitud de 4,78 metros y de corte muy deportivo gracias a sus variantes i4 eDrive40 de 350 CV e i4 M50 de 544 CV.

La batería es la misma en ambas versiones, presenta una capacidad bruta de 84 kWh para permitirles autonomías de hasta 590 y 510 kilómetros, respectivamente.

Dentro llamará la atención por su puesto de mandos, que incluye dos pantallas unidas para el panel de instrumentos y el sistema multimedia más avanzado de la firma hasta el momento (BMW Operating System 8)

Los precios de los nuevos i4 son de 59.900 euros para el i4 eDrive40 y de 74.500 euros para el i4 M50.