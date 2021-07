Subaru XV: acceso premium

Renovado completamente hace algo más de dos años, el Subaru XV reúne toda la esencia y la filosofía de la afamada marca japonesa en una carrocería de 4,47 metros de longitud. Una forma de concebir vehículos que le ha dado muchas satisfacciones a la firma y que ha creado muchísimos adeptos en todo el mundo: siempre tracción total permanente, un reparto de pesos ideal y un centro de gravedad muy bajo al que ayudan sus bloques Boxer -cilindros horizontales y opuestos-. Y para conocer sus excelencias nos acercamos al nuevo concesionario de Subaru, M. Gallego Premium -Carretera de Alicante, 56, en la capital murciana-, donde, como siempre, amablemente, nos han cedido la unidad que ilustra estas páginas para una toma de contacto.

El Subaru XV despliega un interior muy atractivo que destaca asimismo por la cantidad de equipamiento

Bien concebido, el Subaru XV es muy interesante por sus aspectos diferenciales para un tipo de público más exigente que la media de demandantes de un ‘SUV’. La tracción total es un sistema que se está extinguiendo en el segmento de todocaminos en favor del diseño y, por qué no decirlo, del postureo de conducir un vehículo elevado y de aspecto robusto, aunque nunca pisará la tierra. Subaru no se rinde a estas modas y sigue ofreciendo, incluso en su 4x4 de acceso, su avanzada tracción total ‘Symmetrical AWD’ que le permite, junto a más cualidades que veremos, un disfrute superior en todo tipo de firmes y condiciones.

Más alicientes para llevárselo a casa pueden ser una estética diferenciada que no le hace pasar desapercibido y una lista de elementos de dotación muy importante, además del reconocible tacto de conducción Subaru.

Su propio estilo

Decimos que su diseño, denominado por la marca Dynamic Xsolid, resulta llamativo por la imagen robusta hecha a base de paneles rectos, que empiezan en un frontal muy reconocible por la forma de la parrilla y los faros- de Led para casi todas las versiones-; un lateral de cintura alta con los pasos de rueda protegidos -vienen muy bien si salimos al campo-; y una zaga potente que suma personalidad al coche.

Los sistemas de seguridad EyeSight de Subaru están a la última por tecnología y funciones

Dentro, la distancia entre ejes de 2,66 metros le permite desplegar un habitáculo sobrado, cuyo diseño destaca asimismo por su atractivo no exento de practicidad. Nos han gustado sus materiales, buenos y bien ajustados para su segmento, junto al completo equipamiento que enseña desde el acabado de base. La pantalla central puede ser de 6,5 o de 8 pulgadas, en función de la versión, y en ambos casos el sistema cuenta con conectividad Android Auto y Apple CarPlay y reconocimiento de voz, más completo con la pantalla de mayor diagonal, gracias al dispositivo de información y entretenimiento Subaru Starlink de servicios conectados vía internet. Por otro lado, el maletero no está nada mal con sus 385 litros, y su boca de carga ancha y sus formas interiores regulares permiten aprovechar bien el volumen disponible -incluso tiene un hueco debajo para guardar la cortinilla enrollable si necesitamos más espacio vertical-.

Dos opciones motrices

El Subaru XV va animado por dos motores, un bloque de gasolina de 1,6 litros y 114 CV y un propulsor de nuevo cuño, que sustituye al gasolina de 156 CV, con apoyo híbrido no enchufable y que rinde 150 CV con 2,0 litros, denominado XV Eco Hybrid. Nosotros nos quedamos para esta toma de contacto con el primero de ellos de 114 CV, muy solvente pese a lo que pudiera parecer para su potencia y además bastante ahorrativo, tanto de mantenimiento -tiene cadena de distribución-, como para el día a día, pues se conforma con menos de 8 litros por cada 100 km. Además, destacamos la suavidad de su cambio de marchas, automático de variador continuo en ambos casos, lo que permite una conducción sin complicaciones y más relajada. La función ’LOW’ acorta las relaciones de las seis velocidades que simula este cambio CVT, con lo que tenemos unas reacciones más vivas y sensitivas.

Está más elevado del suelo que la mayoría de los ‘SUV’ y además es 4x4

Como ya hemos explicado, el XV tiene tracción total de serie, algo que le permite salir del asfalto, en conjunción con unos voladizos cortos y una altura libre al suelo de 22 centímetros, grande para esta categoría. El Sistema incorporado Active Torque Vectoring reparte rápidamente el par del motor entre las ruedas del mismo eje, lo que incrementa mucho la motricidad en terrenos comprometidos, algo a lo que ayuda el otro sistema -también de serie- X-MODE, que optimiza el avance en firmes como arena, barro o nieve y añade un control de descenso de pendientes.

No podemos pasar por alto el conjunto de dispositivos de seguridad de serie que engloba el sistema Subaru EyeSight, con la frenada si detecta una colisión, programador de velocidad adaptativo, el asistente de salida de carril activo o el chivato de tráfico marcha atrás con frenada automática, entre otros.

Tres completas versiones

Su frontal ha evolucionado con la actualización y el código de diseño ‘Dynamic Xsolid’; las ópticas son de Led a partir del nivel intermedio con función adaptativa

Se configura la gama del XV en nuestro mercado con tres variantes: Sport, Sport Plus y Executive Plus. La primera de ellas contiene llantas de 17 pulgadas, sensor de lluvia, climatizador, puesta en marcha con botón, freno de mano eléctrico con asistente al arranque en cuesta, siete airbags -frontales, laterales, de cortina y rodilla para el conductor- y anclajes ISOFIX. El siguiente nivel Sport Plus suma a lo anterior la tecnología Led para las ópticas con función adaptativa, los retrovisores eléctricos plegables, las barras en el techo, los cristales tintados, el climatizador doble, las levas en el volante, la pantalla de 8 pulgadas para el sistema multimedia Starlink y la cámara de visión trasera. Por último, el nivel Executive Plus, que es el modelo que hemos podido probar, completa el XV con el asistente antideslumbramiento para los faros, los sensores de aparcamiento traseros, los reglajes eléctricos para el asiento del conductor, la tapicería de cuero, el acceso y arranque sin llave y el techo solar.

Los precios del Subaru XV son más que razonables. Hay que tener en cuenta las promociones de M.Gallego Premium, con una bonificación de 2.000 euros más la oferta de la marca, que deja en unos más que interesantes 21.850 euros el precio de partida de un XV Sport. El acabado intermedio Sport Plus sube poco, hasta los 23.950 euros, y eso que monta varios elementos de dotación más. Por último, el acabado de referencia Executive Plus cuesta 26.950 euros, bastante contenido para un modelo muy polivalente, con tracción 4x4, muy seguro y completo de equipamiento.

