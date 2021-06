El pujante segmento de los SUV urbanos, donde militan candidatos tan brillantes como el Seat Arona, el Peugeot 2008, el Kia Stonic, etc, -hasta 23 candidatos, nada menos-, está en plena ebullición; rara es la semana en la que no se anuncian novedades y actualizaciones dentro del mismo. Hace algunas semanas, Citroën anunció cambios en su equilibrado Citroën C3 Aircross –que ya está disponible para ver y probar en las instalaciones de Citroën Grupo Marcos Murcia- y hemos tenido la oportunidad no sólo de conocerlo y conducirlo, sino incluso de ver las avanzadas técnicas con las que se fabrica en la planta de Stellantis en Zaragoza.

Partiendo de una excelente base que ya suponía el C3 Aircross presentado a finales de 2017, en Citroën han realizado un profundo y plausible ejercicio de diseño, modificando profundamente un frontal que ahora resulta más musculoso, poderoso y atractivo y que adopta las nuevas señas de identidad de la marca en los faros, paragolpes, parrilla y otros detalles.

El nuevo C3 Aircross tiene hasta 70 opciones de configuración diferentes para crear un modelo único, tanto para la carrocería como para el interior

Además, ha dotado al interior de sus asientos Comfort, en las cinco plazas, ganando enteros no sólo en su moderno y acertado diseño, sino a la hora de instalarse en ellos que es lo que realmente importa. Las pantallas son ahora más grandes y legibles –hasta 9 pulgadas-, mientras la consola central y el espacio entre los asientos delanteros, mejoran la capacidad y la distribución de los huecos disponibles.

Esas mejoras ya justifican, sobradamente, la presentación de un nuevo modelo, pero en Citroën han aprovechado para mejorar, haciendo ajustes “finos” en materia de dotación de equipamiento –en los cinco niveles disponibles, elementos que antes eran opcionales pasan a ser de serie, incluso en las versiones más modestas-, sonoridad y vibraciones, gama de colores y posibilidades de personalización –en los apreciados bitono se puede optar por techos blancos o negros y se llega hasta las 70 combinaciones de color diferentes-.

También han simplificado la gama, ofreciendo dos motores de gasolina, con 110 o 130 CV y otros dos diésel, con 110 o 120 CV, las versiones más potentes cuentan, en ambos casos, con cambio automático de convertidor de par. Se sigue disponiendo del ingenioso sistema de control de tracción que mejora sus posibilidades fuera del asfalto y que incluye un funcional control de descensos. Como ya dijimos en su día, un SUV que se ofrece sólo con tracción delantera no está diseñado para abandonar el asfalto, pero gracias a su buena distancia al suelo, a sus largos recorridos de suspensión y a sistemas como este, el C3 Aircross transita por caminos mejor que la mayoría de sus competidores.

Su compacidad exterior -4,16 metros de longitud- no compromete un interior que presenta además un maletero muy grande para su categoría

Llegamos ya al momento de la verdad. Nos instalamos al volante de un Puretech de gasolina, con 130 CV y cambio automático, en la nueva combinación de colores con un acertado verde casi militar, con techo blanco, bonitas llantas de 17 pulgadas y… nos sumergimos en el denso tráfico maño. Ágil, pero sobre todo muy fácil de conducir, gira bien, arranca con suavidad y su buena visibilidad en todas direcciones le hace muy indicado para el tráfico urbano y el día a día. Desde el minuto cero, apreciamos los nuevos asientos, más cómodos y que sujetan mejor nuestro cuerpo.

Convencidos de la bondades dinámicas de su C3 Aircross, en Citroën nos prepararon un recorrido muy exigente, con extrarradios, autopistas, carreteras secundarias y hasta un viradísimo puerto de montaña. Las conclusiones son claras, este renovado C3, con su atractiva estética, sus 4,16 metros de longitud, sus cuatro auténticas plazas y una eventual quinta muy razonable, con un excelente maletero de hasta 520 litros de capacidad –son 410 litros, pero gracias a su banqueta trasera deslizante, podemos llegar hasta los mencionados 520-, lo hace todo y lo hace bien, su salsa es la ciudad, pero no se amilana en carretera y se encuentra incómodo cuando queremos hacerle correr en carreteras viradas, con una suspensión rebotona que sirve para todo, menos para esto.

Disponible ya en Citroën Grupo Marcos Murcia y desde 16.280 euros, este nuevo C3 Aircross se situará, con seguridad, entre los más demandados de este pujante segmento, gracias a sus múltiples opciones de personalización, confort para el día a día y a su completa dotación.

