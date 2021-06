A la firma alemana se le dan bien los ‘SUV’, no hay más que echar un vistazo a su envidiable gama de todocaminos que abarca todos los formatos y, por si fuera poco, con declinaciones tan atractivas como las ‘Sportback’, que sacrifican un poco de capacidad en la trasera en favor de una silueta más sugerente. Estos días, Audi ha presentado a la prensa especializada su Q5 Sportback, la variante de perfil más deportivo de un modelo fundamental para los de Ingolstadt desde su lanzamiento en 2008.

Por tecnología que no falte: todas las versiones cuentan con etiqueta Eco y además se suman dos variantes PHEV híbridas enchufables, aunque, según los responsables de la marca en España, de momento la gama tiene en los motores de combustión el mayor porcentaje de ventas. Aun así, cabe señalar que Audi continuará su ofensiva 100 % eléctrica, ya que para septiembre contará con los Q4 e-tron más su versión Sportback, que harán un total de 6 opciones eléctricas puras -se estima que el 45 % de las ventas serán de electrificados para el 2025, año en el que la casa de los cuatro aros lucirá en sus escaparates nada menos que 20 vehículos distintos eléctricos-.

La gran aceptación del Q3 Sportback, que representa en la actualidad el 57 % de las matriculaciones del modelo Q3, se ha visto reflejada en nuestro protagonista, que cuenta con el 47 % del total de pedidos de la gama Q5. Los clientes han sabido apreciar sus rasgos más atléticos, como la parrilla ‘Singleframe’ con grandes entradas de aire en el frontal, las ópticas full Led de serie -matriciales en las versiones tope- y una zaga que contiene los pilotos también de Led con un difusor inferior y un alerón para darle más músculo. Basado, como es lógico, en el Q5 original, este nuevo Sportback es ligeramente más largo -hasta los 4,69 metros-, pero presenta un interior muy similar al modelo que le sirve de base. Destaca su pantalla central de 10,1 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y navegación MMI con reconocimiento de voz. Le sigue otra pantalla de 12,3 pulgadas para el ‘Virtual Cockpit’ del puesto de mandos, completada con la proyección de datos en el parabrisas. El espacio es prácticamente el mismo que el de un Q5, aunque con una merma leve en la cota de altura de las plazas traseras. El maletero tiene una capacidad de 510 litros, 465 litros para las variantes híbridas enchufables.

MECÁNICAS

La gama se compone por los diésel TDI de 163 y 204 CV y el deportivo SQ5 de 341 CV; el gasolina de 265 CV y los híbridos enchufables de 299 y 367 CV, cuya batería de 17,9 kWh les permite recorrer 62 kilómetros en modo eléctrico. El de ataque a la gama 35 TDI de 163 CV tiene tracción delantera, mientras que el resto dispone de la tracción total quattro.

Los precios empiezan en los 55.810 euros del mencionado 35 TDI, que suben 2.500 y 3.200 euros con los paquetes S Line y Black Line, respectivamente.

NUESTRAS IMPRESIONES

La tendencia SUV –Sport Utility Vehicle, literalmente: vehículo utilitario deportivo, aunque preferimos llamarles todo camino, pues en realidad son todo terreno adaptados a un uso asfáltico, sin reductora y, a menudo sin la costosa tracción a las cuatro ruedas-, se ha visto dividida en los últimos meses con la aparición de los CUV –en este caso, la C viene de su silueta Coupé, o lo que es lo mismo, inclinar la luneta trasera, sacrificando capacidad en busca de una línea más afilada y deportiva- que, cada vez tienen más aceptación. Audi no es ajena a este “fenómeno” y dado el éxito cosechado con las versiones Sportback (literalmente: espalda o trasera deportiva) de sus Q3 y e-Tron, o de sus competidores BMW X4 y X6 o Mercedes GLC y GLE Coupé, no ha dudado en aplicar el mismo tratamiento a su excelente y equilibrado Q5.

En Audi saben hacer bien las cosas y, sacrificando un mínimo espacio –apenas dos centímetros de altura al techo en las plazas trasera y 40 litros de capacidad de un enorme maletero que sigue contando con 510 litros y la opción de una banqueta trasera corrediza que los puede aumentar a 570 litros-, han conseguido una silueta más deportiva y, a nuestro juicio, mucho más atractiva. Nada más ha cambiado, ni falta que hacía, puesto que el Q5 no es sólo un excelente coche en todos los sentidos, sino que cuenta con una envidiable gama, con motorizaciones gasolina, diésel, híbridos ligeros e híbridos enchufables, con potencias que van de los 163 a los 367 CV, además de versiones con tracción delantera o total.

Sea cual sea la versión y motorización que escojamos, nos encontraremos con un coche precioso, amplio, lujoso y de una dinámica impecable en toda condición. Si nuestra economía nos permite optar por el SQ5, con motor diésel de 341 CV o el 55 TFSIe, híbrido enchufable de 367 CV –con una autonomía en modo 100 % eléctrico de 62 kilómetros-, contarán además con nuestra admiración y la más sana de las envidias.