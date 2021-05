Mercedes-Benz desembarca en el mundo de la movilidad eléctrica de la mano del EQA, un vehículo que tiene una íntima relación con el GLA, manteniendo un excelente compromiso entre prestaciones, costes y tiempo de introducción en el mercado. Es el primer vehículo de una amplia gama, que en pocos meses se ampliará con el nuevo EQB.

Exteriormente, el nuevo EQA se identifica fácilmente con la gama Mercedes-EQ. Tanto de día como de noche, el nuevo Mercedes EQA es fácilmente reconocible por el cable de fibra óptica que une las luces diurnas de los dos faros Led. Otro rasgo característico son las franjas de color azul en los faros. En la zaga, las luces Led se prolongan en la banda luminosa, que se estrecha hacia los laterales, confiriendo de esta manera una imagen peculiar desde la perspectiva trasera.

En el interior, la calidad del salpicadero, la calidad de los materiales, los pespuntes en las uniones y la sensación de calidad, le otorgan un plus al vehículo difícilmente alcanzable. De serie, el Mercedes EQA incorpora una pantalla de 7,25 pulgadas, que en opción puede llegar a las 10,25 pulgadas.

Desde la versión de acceso, el Mercedes EQA incorpora un equipamiento generoso, que no hace más que acentuar las sensaciones de que estamos ante un vehículo de gama premium de altas prestaciones.

El maletero no es tan generoso como en el GLA, y es que en este caso la posición de las baterías interviene de forma determinante en sus dimensiones, aunque ofrece unos generosos 240 litros. Su tamaño es contenido, con 4,46 m de largo, 1,83 m de ancho y 1,62 m de alto. Destaca su distancia entre ejes, con unos generosos 2,72 m de largo, que permite un amplio espacio para los pasajeros de sus 5 plazas. En lo que a seguridad se refiere, el Mercedes EQA incorpora los sistemas más importantes que hay en el mercado, y que incrementan la seguridad del conductor y de los pasajeros.

EQA 250

La primera versión en salir al mercado, y que ya se encuentra en los concesionarios, es la 250, con tracción delantera, que incorpora un motor eléctrico que desarrolla 190 CV de potencia y que en ciudad puede llegar a los 494 km de autonomía. En breve llegarán al mercado dos nuevas versiones, denominadas EQA 300 y EQA 350, con 228 CV y 292 CV de potencia, ambos con el sistema 4Matic.

El precio de partida del nuevo Mercedes EQA es de 49.900 euros, y como su precio franco fábrica es de 41,239,67 euros, permite que se acoja al Plan Moves III, pudiendo todavía incorporar alguna opción para no sobrepasar los 45.000 euros que el citado plan fija como máximo para poderse acoger a las ayudas.

NUESTRAS IMPRESIONES

En los días que hemos podido disfrutar del EQA 250 que Dimóvil, concesionario oficial Mercedes en la Región de Murcia, nos cedió y con el que grabamos una serie de cuatro capítulos en vídeo –disponibles en nuestra web https://www.laopiniondemurcia.es/motor/-, casi nos hemos transformado como conductores. Es fácil acostumbrarse a su silencio de marcha, a su suavidad y a la presteza con la que entrega su generoso par motor a la mínima exigencia. También es fácil no pisar una gasolinera –es engorroso, sobre todo cuando has de volver a ellas tras un tiempo “desconectado”- y viajar sin complejos por toda la región, sin miedo a la autonomía pues los casi 400 kilómetros son factibles a poco que llevemos cuidado y superables si es en ámbito puramente urbano.

Su limitación de velocidad punta a 160 km/h no ha evitado que le califiquemos como un coche rápido y divertido de conducir y sus pesadas baterías –la plataforma es la misma que en el GLA- se disimulan muy bien gracias al acertado tarado de las suspensiones –no hay balanceos, ni grandes inercias, como en la mayoría de sus rivales-, lo que le hace muy sencillo y agradable de conducir. Aspectos como la habitabilidad, calidad y diseño de su vanguardista interior, equipamiento, etc., son idénticos a los del GLA, lo que equivale a decir excelentes. Por último, el poco espacio que cede en su maletero para las baterías y el cargador, no impide que éste sea bastante amplio y accesible.