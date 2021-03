El arte de la restauración

Carmelo Baños siempre sintió una especial pasión por la mecánica, pero, por encima de todo, por los vehículos clásicos y antiguos. Tal era su pasión, que supo inculcársela tanto a su discreta esposa –pese a su negativa, la llamaremos Sra. Fernández-, como al hijo que tuvieron a la temprana edad de 18 años, Adrián.

Como cualquier familia, salieron adelante en distintos trabajos hasta que un trágico y sonado suceso –“los tres novilleros”- les llevó a encontrar un desvencijado Citroën 11 Ligero que, tras muchas cábalas y cuentas, decidieron comprar, sembrando una semilla que les ha llevado a convertirse en unos de los mejores restauradores del país, lo que es lo mismo que decir de Europa e incluso del mundo.

El nivel de la restauración de aquel 11 Ligero sorprendió a propios y extraños, los expertos y coleccionistas no paraban de preguntarles quién había hecho aquel excelente trabajo. De ahí a que varios coleccionistas les encargaran la restauración de algunos de sus vehículo pasó poco tiempo. Finalmente, la familia se decidió y con el apoyo de sus propios clientes y amigos alquilaron un modesto taller e invirtieron todos sus ahorros en herramientas y utillajes para poder trabajar. Nace así, Urko Classic, el porqué de su nombre hay que buscarlo en la fidelidad y es que, según el propio Carmelo comenta, Urko era un rotwailer que la demostró a lo largo de toda su vida. Aún con los miedos e incertidumbres propios de toda aventura en sus inicios, la vida les golpea con dureza, al sufrir un robo en el que perdieron toda la maquinaria y herramienta recién adquirida.

Como en las películas, Carmelo y Adrián encontraron, entre todo el desastre en el que los ladrones dejaron su taller; el martillo de chapa… algo a lo que tanto ellos como su desbordante ilusión se agarraron como una lapa!

Nuevo local, herramienta y maquinaria fiada por los mismos proveedores con los que siguen trabajando a día de hoy, nuevos encargos, clientes que se convierten en amigos y poco a poco van mejorando su dotación. La cabina de pintura se convierte en un maná donde Adrían reina con destreza –te muestra sus instrumentos como lo haría un cirujano-, mientras Carmelo ataca la chapa y la mecánica como si de un escultor se tratase, su celo llega al punto de crear y construir sus propias máquinas, cuando el mercado o los precios de las mismas, no le permiten doblar, pulir, curvar... la chapa como él quiere. Sus creaciones hablan por sí solas, ganando premios y reconocimientos y, poco a poco, van prosperando…

Así las cosas, padre, madre e hijo invierten todo lo ganado y vuelven a “liar” a familia y amigos para construir las instalaciones de sus sueños y, por fin, en Corvera, su queridísimo pueblo natal, abren unas excelentes instalaciones –diseñadas por ellos mismos y obsesionados por la luz natural, hacen sufrir lo indecible a su arquitecto, pero consiguen un lucernario que recorre todo el techo de la nave y espacio para almacenar recambios, maquinaria, etc.-.

Sitos en Corvera, Ctra. E-25, Los Brianes, 17, sus instalaciones bien merecen una visita, y no sólo por la excelencia de las mismas, sino porque allí veremos algunas piezas excepcionales, desde las que descansan en la exposición o están a la venta, a las maravillosas piezas en las que están trabajando, como el increíble Mercedes 190 SL que se ve en las fotos, el Packard 12 cilindros que está casi terminado, un Citroën DS21 Tiburón, un Ford Mustang de los 70… Pero, además, charlarán contigo, te ayudarán a localizar el modelo de tus sueños, a restaurarlo si es necesario, importarlo, documentarlo, etc. Trabajan con un esmero excepcional con todas las marcas y modelos, tienen contactos por todo el mundo para localizar piezas y, aún no me explico cómo, pero de un puñado de chatarra, oxidada, descompuesta y, a todas luces inservible, consiguen una pieza como recién salida del concesionario el día que se compró. Créanme, hacen magia, son auténticos artistas.