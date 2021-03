UM Motorcycles Gama Cruiser 125: tamaño, estilo e imagen

Un vistazo a la gama de UM Motorcycles nos revelará la friolera de 35 modelos distintos, todos ellos diseñados y desarrollados en EE.UU., aunque fabricados en China, razón principal por lo que al atractivo de sus modelos hay que unir unos precios francamente competitivos. Pero no todo termina en un diseño atractivo, las UM Motorcycles destacan por sus buenos acabados, sus cuidados detalles y una calidad que respalda su sólida garantía.

No es la primera vez que, desde estas páginas nos referimos a UM, pero dado lo extenso de su catálogo y en nuestro intento de darlas a conocer a nuestros lectores, hoy analizaremos su ya de por sí muy completa gama Cruiser o Custom y es que, de entre sus once modelos disponibles -16 si contamos con las series limitadas-, será difícil no encontrar la que más y mejor se adapte a nuestros gustos y particulares necesidades.

Parte técnica

Común a todas ellas es un robusto motor monocilíndrico de cuatro tiempos, con 124,6 c.c. y refrigeración líquida, alimentado por un sistema de inyección electrónica Mikuni, que entrega 12 CV a 9.000 rpm, acoplado a un cambio de 5 velocidades. La parte ciclo se confía a un robusto chasis de acero, con estructura doble cuna y las suspensiones recurren a una horquilla telescópica hidráulica y una pareja de amortiguadores de gas –con depósito separado- en el eje trasero, mientras que los frenos se confían a un disco delantero y otro trasero -280 y 260 mm. de diámetro- y, en todos los casos se montan anchos neumáticos 110/80 en llanta de 17 pulgadas o 110/90 en 16, delante y nada menos que 140/80 o 140/90 en llanta 15 detrás.

En todos los casos el peso total del conjunto ronda los 172 kg. Como cabría esperar a la vista de estos datos, estamos ante motocicletas sencillas, robustas, fáciles de conducir y con un alto nivel de seguridad que, además, están justo en el límite para poder ser conducidas también con el carné de coche. Más enfocadas hacia el confort y la eficiencia –consumo y emisiones son muy reducidos- que a las prestaciones –UM tiene otros modelos para ese fin-, su generoso par motor las hace también muy válidas para circular con pasajero.

Precios de la UM

Y, hasta aquí lo que tienen en común, veamos ahora las múltiples formas en las que UM declina su atractiva familia Cruiser/Custom. La gama comienza con las Renegade Sport, cuya silueta nos recuerda a las Harley más básicas y que arrancan con un precio de 2.390 euros. Un paso más arriba se sitúan las Renegade Sport S, con una silueta mucho más cruiser y un precio a partir de los 2.999 euros, la aún más cruiser y estilizada Renegade Vegas que parte de los 3.090 euros y, por último, llegamos a las más voluminosas y equipadas Renegade Commando Classic, con sus líneas Electra Glide y un precio a partir de los 3.099 euros -precios todos ellos a falta de matriculación-.

Claro que, la cosa no termina aquí, ya que si nos vamos a la familia Renegade Commando, además de las Classic –si no fuese por el logo 125 de su costado, pasaría por una 500, incluso una 750-, tenemos las versiones Standard, Grand Tourer –con maletas laterales y baúl trasero-, Tourer –con maletas laterales- y Urban –con baúl trasero-. Lo mismo que ocurre con las Renegade Vegas. Aún podemos llegar más lejos con las ediciones especiales, como la impresionante Renegade Commando Classic Blue Edition o la impactante Renegade Commando Black Edition.

Por último, diremos que Motos Marín, concesionario oficial UM Motorcycles para la Región de Murcia, dispone de una financiación muy especial para toda la gama y, como oferta de lanzamiento y sólo durante el mes de marzo, la posibilidad de estrenarla ya y comenzar a pagar en abril próximo. Además y como es costumbre, disponen de unidades de prueba.

¿Qué Chill prefieres?🤔 Decubre toda la gama y sus accesorios en tu concesionario UM Motorcycles o en www.umiberica.com Posted by UM Motorcycles España on Tuesday, January 14, 2020

Ven a probarla en Motos Marín

Teléfono Alicante: 96 610 75 11

Teléfono Murcia: 968 93 66 33

Email Alicante: ventas.alicante@motosmarin.com

Email Murcia: ventas.murcia@motosmarin.com

Motos Marín en Murcia

Motos Marín en Alicante