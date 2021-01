Lexus IS 300h: Una berlina premium híbrida y con 223 CV por 29.800€ en Lexus Murcia

Hablar de Lexus es hacerlo de una de las marcas revelación de los últimos años. Su espíritu deportivo y premium, junto a unos acabados de lujo, han acabado por convencer a miles de conductores que no han dudado en apostar por la calidad del fabricante japonés. A ello se une su decidida apuesta por la tecnología híbrida, siempre a la cabeza de las innovaciones, para ofrecer un consumo eficiente, unas emisiones bajas, una gran capacidad de respuesta y una conducción suave en un entorno de alta gama.

Uno de los vehículos que mejor encarna los valores y la esencia de Lexus es el nuevo IS 300h, una berlina premium, híbrida, bien equipada y con 223 CV, disponible desde hace unos días en Lexus Murcia. El concesionario oficial ofrece para este inicio de año una oferta única y limitada para este modelo, por 29.800 euros, para tan solo dos unidades de kilómetro cero.

El IS 300h híbrido aúna un aspecto seductor con la más avanzada tecnología y un confort insuperable. Su imponente presencia con su línea de techo alargada característica de un coupé esconde en esta berlina deportiva sensacional un diseño exclusivo para los conductores más exigentes.

Este vehículo en promoción de Lexus Murcia cuenta con un buen nivel de equipamiento, el cual añade todos los elementos que se espera de un vehículo de nueva factura y de su segmento. Entre ellos podemos destacar los faros con tecnología LED, cristales tintados, sensor de luces, asientos delanteros con calefacción o un equipo multimedia con pantalla de 7 pulgadas, conexión Bluetooth y sistema de altavoces Pioneer. En cuanto a las ayudas y asistentes a la conducción, viene equipado con cámara de marcha atrás, control de crucero o asistente de arranque en pendiente, entre otros.



Tecnología autorrecargable

Otra de las ventajas del Lexus IS 300h Business Full Drive es que no requiere de un enchufe para cargar las baterías, ya que cuenta con la tecnología autorrecargable de Lexus, que no solo contribuye a reducir la contaminación medioambiental, sino que además supone un ahorro para el bolsillo. Gracias a su consumo más eficiente de combustible y a sus emisiones más bajas, se pueden reducir gastos en el funcionamiento y el mantenimiento del vehículo.

En cuanto a su sistema de propulsión, emplea tecnología full-hybrid, lo que quiere decir que cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.