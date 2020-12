Mazda MX-30, eléctrico de referencia

El primer vehículo eléctrico de Mazda, el MX-30, toma la plataforma del ´crossover' CX-30. Esto garantiza una compacidad que no compromete su habitáculo. Una de sus particularidades es que las puertas traseras se abren al revés de lo acostumbrado -algo que la firma ya aplicó a su deportivo RX-8-, por eso el acceso a la fila posterior resulta más sencillo por no contar con el pilar central y también porque dichas puertas se abren en un ángulo casi de 90º, al igual que la delanteras.

Por otro lado, su silueta recuerda a la de un cupé, pero la caída del techo en la zona trasera no parece restar cota en altura para pasajeros de estatura normal, además, los ocupantes de esa parte del coche pueden meter los pies bajo las plazas de delante, por lo que se asegura una habitabilidad suficiente ahí. El maletero está en la media de su categoría con los 366 litros, ya que debajo hay dispositivos de gestión de la recarga.

Delante se aprecia la alta calidad que la marca ha empleado para vestirlo, incorporando una curiosa terminación de corcho en algunas zonas de la consola central, un material que celebra el centenario de Mazda, que en sus primeras etapas se dedicó a manufacturar derivados de esta materia prima. Pero no tenemos solo ese evocador material dentro del coche, porque en los paneles de las puertas hay unas molduras fabricadas con PET -proceden de botellas de agua-, algo que contribuye a crear una imagen más sostenible del vehículo. La instrumentación se visualiza en una pantalla de 7 pulgadas completada con indicadores de aguja a cada lado. La información mostrada es atractiva y legible, igual que el sistema ´Head Up Display' de gráficos reflejados en el parabrisas. Hay otra pantalla central para el equipo multimedia de 8,8 pulgadas de formato alargado. No es táctil, pero se maneja cómodamente a través de los mandos situados entre los dos asientos. Otra novedad en la marca es la pantalla destinada a la climatización, que forma parte de la mencionada consola flotante en dos alturas -la ausencia de transmisión física ha permitido este diseño-.

Y, claro está, otra de sus particularidades es su mecánica. Gracias a Levauto, concesionario oficial Mazda en Murcia y Cartagena, pudimos comprobar sus muchas virtudes. Para empezar, el MX-30 es un vehículo rápido. Su motor eléctrico rinde una potencia de 143 CV al eje delantero, así se equilibra su reparto de pesos con las baterías de iones de litio de 35,5 kWh situadas en la zona central inferior de su plataforma. Esta capacidad permite un rango de 200 kilómetros en el ciclo WLTP, suficientes para el uso al que está enfocado el vehículo. Por cierto, en unos meses estará lista una versión con rango extendido gracias a la adopción de un motor de gasolina auxiliar, de tipo rotativo, que se encargará de recargar los acumuladores -no para mover por sí solo el coche-.

Al volante, el nuevo MX-30 resulta un vehículo cómodo al extremo. Un sonido simulado del motor -nada molesto-, ayuda a mantener la sensación de velocidad y control propios de un coche de motor de combustión. Muy divertido a ritmos vivos, el bajo centro de gravedad ayuda a un aplomo confiable, gracias también al sistema G-Vectoring Control Plus, que maximiza el confort a bordo y la motricidad. Hay más asistentes al manejo, como el frenado inteligente -detecta otros vehículos en caso de que el conductor no se percate, por ejemplo en una intersección-, el mantenimiento de carril incluso sin líneas en la carretera o la frenada de emergencia con detección de peatones. Las ópticas son de Led adaptativas.

El Mazda MX-30 se recarga a un máximo de 6,6 kWh en una toma de corriente alterna o hasta 50 kWh en un cargador rápido de corriente continua, con tiempos de espera de unas cuatro horas o media hora, respectivamente. Con la promoción puntual de lanzamiento, el cliente obtiene gratis un cargador Wallbox Pulsar Plus de 7,4 kWh, aunque la instalación corre por su cuenta. Además, hay un acuerdo con Iberdrola para una tarifa de consumo especial con un interesante descuento y la posibilidad además de acceder a recargas gratuitas durante seis meses en la red pública de Iberdrola.

Se han previsto cuatro niveles de equipamiento, con un buen número de elementos desde el acceso: Origin, 1st Edition, Evolution y Zenith. El precio de partida es de 30.875 euros, incluyendo el plan MOVES II para la ayuda a la compra de vehículos eléctricos, un coste nada descabellado para un coche tan tecnológico y gratificante al volante.