Máxima diversión con menos de cuatro metros

Los tiempos mandan, y las normativas de reducción de emisiones abarcan todos los segmentos. Así que hoy en día no es raro ver algunas versiones más deportivas y ´topes de gama' incorporando mecánicas que, de un modo u otro, recurren a la hibridación con el fin de rebajar al máximo posible el consumo. Nuestro protagonista no podía ser menos, por eso, desde hace unos meses monta una tecnología con una red de 48 voltios y un pequeño motor eléctrico de 14 CV, que no suma potencia total pero sí ayuda en aceleraciones hasta la zona media del tacómetro. A cambio, el nuevo Swift Sport se deja en el camino 11 CV -el anterior modelo rendía un total de 140 CV- y suma algo de peso, pero sus buenos 129 CV siguen prometiendo prácticamente la misma diversión que antes con la ventaja de lucir la etiqueta ECO de la DGT.

Analizando el producto, es difícil encontrar un coche tan divertido de conducir con este tamaño -3,89 metros de longitud-. La herencia pesa para bien, así que Suzuki ha sabido redondear aún más una dinámica que ya era sorprendente. Es tan sensitivo y gratificante que, sinceramente, su potencia nos da un poco igual, aunque no podemos pasar por alto el excelente trabajo del bloque de gasolina BoosterJet Hybrid de 1,4 litros de cilindrada ayudado por el sistema microhíbrido SHVS, que le permite homologar una media de 5,6 litros por cada 100 km. Con nosotros, en nuestras habituales pruebas superó por poco los 6 litros, un registro sobresaliente para este tipo de coche.

En marcha, si queremos ir a un ritmo vivo, podemos aprovechar bien la zona de las 4.000/5.000 vueltas, sin necesidad de subir más. La caja de cambios manual de seis relaciones tiene el tacto preciso acostumbrado en la marca y el resto de elementos implicados en el manejo están, asimismo, a la altura: dirección precisa y frenos bien dosificables. Quizá nos habría gustado más firmeza en la amortiguación, pero a cambio nos deja un coche válido para un uso más general y confortable en largos trayectos -en este punto, debemos avisar de que quizá tendremos que visitar con frecuencia el surtidor, no porque gaste mucho sino porque su depósito es pequeño, 37 litros-.

Por lo demás, el Suzuki Swift es un coche atractivo y resultón, nos gusta la última puesta al día que le ha dado una vista más sofisticada con ligeros retoques, pero sin renunciar a su esencia. Dentro hay espacio para el tamaño que presenta su carrocería y el maletero permite cargar hasta 265 litros. La pantalla multifunción del salpicadero es de 7 pulgadas y ofrece total conectividad con los últimos ´smartphones', un equipamiento que se completa con elementos como la detección de vehículos en los ángulos muertos y tráfico trasero, el reconocimiento de señales de tráfico o el asistente de mantenimiento de carril activo, entre otros.

El precio de este pequeño y agradable deportivo es de 21.680 euros.