Los lectores eligen al nuevo Coche del Año

A falta de poco menos de diez días para que finalice la votación final, el premio Coche del Año de los Lectores se prepara para designar a su nuevo ganador. Concretamente van a ser los usuarios los que, por decimonovena ocasión consecutiva, vuelvan a decidir que vehículo va a ser el más destacado del año. Y es que, una vez más, los votos de los lectores de los diferentes diarios que forman parte del grupo editorial Prensa Ibérica, van a establecer con sus votos cual de los seis vehículos finalistas consigue este preciado galardón que ha conseguido consolidarse como uno de los referentes en el panorama del mundo del motor.

Una iniciativa que comenzaba su andadura en el año 2002, cuando se decidía dar el poder de decisión a los usuarios bajo una fórmula de votación inédita hasta la fecha. Desde entonces, un total de 17 modelos han logrado este codiciado premio.

Cupra Formentor, Ford Kuga, Hyundai i20, Peugeot 2008, Seat León y Toyota Yaris conforman el definitivo listado de candidatos al Coche del Año de los Lectores, obtenido tras la realización de una concienzuda criba entre los 30 aspirantes que representan al mismo número de automóviles que se han presentado como novedad en el mercado español a lo largo de todo el ejercicio.

Un proceso de selección que ha contado con una primera fase de votaciones mensuales, en la que los lectores elegían a su modelo favorito a través de los votos emitidos en la página webmejorcoche.epi.es, al que luego le seguía una segunda selección en la que los periodistas especializados en la información del motor de los diarios de Prensa Ibérica escogían a los seis finalistas entre los 30 coches presentados desde el mes de enero. No obstante, hay que destacar que los ganadores de cada una de las votaciones mensuales contaban con una situación de preferencia, ya que los periodistas tenían que destinar un mínimo de 5 de los 6 votos de los que disponían, entre el listado de coches elegidos por los lectores, pudiéndose reservar un voto para rescatar un vehículo que no hubiera ganado en su respectivo mes. Una situación que en esta ocasión no se ha dado, porque los 6 aspirantes finales fueron escogidos como los modelos favoritos en las 6 votaciones en las que participaron.

La nómina de finalistas del Coche del Año de los Lectores es un claro reflejo de las tendencias que predominan en el actual mercado del automóvil, con la electricidad como protagonista en todas ellas. Una selección de modelos que definen claramente las tendencias predominantes en segmentos como los de los utilitarios y coches de tamaño compacto, así como en el de las nuevas generaciones SUV.

Y precisamente son éste tipo de vehículos los que mayor protagonismo adquieren en esta votación final, al pertenecer tres de los seis aspirantes a este nuevo y tan de moda mercado off-road. Tres modelos que comparten filosofía crossover pero que se encuadran en diferentes posicionamientos. Por un lado, el 2008 se presenta como la nueva propuesta B-SUV de Peugeot, con un ambicioso catálogo de modelos que incorpora hasta una versión 100 % eléctrica. Ford vuelve a contar con un puesto en la final de estos premios, con la candidatura del nuevo Kuga, un modelo fabricado en la factoría valenciana de Almussafes, que se ha renovado por completo. Cierra el apartado todoterreno el Cupra Formentor, el primer modelo cien por cien desarrollado por la nueva firma española, con el que aporta un notable carácter deportivo al nuevo mercado de los SUV de formato coupé.

Pero los otros finalistas también muestran la evolución de una industria que ha apostado por la versatilidad, la eficiencia y la tecnología como pilares básicos. Por un lado, Hyundai i20 y Toyota Yaris representan a una nueva hornada de utilitarios de tamaño compacto cada vez más versátiles y avanzados a todos los niveles. Mientras el Yaris refuerza su estilo deportivo y estrena un nuevo motor híbrido, el i20 crece en tamaño, equipamiento y soluciones tecnológicas, en un nuevo catálogo conformado sólo por motores de gasolina. Completa el listado de finalistas el nuevo Seat León. El coche más vendido en España llega en una cuarta generación que supera en todo a sus predecesores, con la que la firma española aspira a seguir manteniéndose en lo más alto.