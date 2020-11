Nuevos Hyundai i30, intensa actualización

El i30 es un modelo fundamental dentro de la gama que Hyundai comercializa en nuestro mercado. Diseñado y fabricado en y para Europa, desde su comercialización en 2007 se han vendido 1.175.000 unidades en el viejo continente, y nada menos que 124.291 de ellas en nuestro país. Para mantener su éxito y dentro de la avalancha de novedades que la marca comenzó a presentar el mes pasado con el nuevo i20, Hyundai actualiza ahora su i30 con un profundo face lift que incluye desde nuevos paragolpes y grupos ópticos, delanteros y traseros, hasta una nueva y más agresiva parrilla frontal, pasando por nuevas llantas y un interior con mejores materiales, una gran pantalla central y los últimos avances en materia de conectividad, seguridad –fundamentalmente ayudas electrónicas a la conducción- y equipamiento vistas en la casa. La renovación incluye la adopción de los nuevos motores gasolina y diésel con hibridación ligera –lo que implica la entrada en muchas ciudades en episodios de alta contaminación y, tarde o temprano también en la nuestra, con la imprescindible etiqueta ECO-, que ya conocemos en el Tucson o la adopción del cambio manual inteligente –básicamente un manual de 6 velocidades, capaz de desconectar la transmisión en determinadas situaciones, rodando "a vela"-.

Por otro lado, la carta de elementos de seguridad se pone al día con soluciones como el mantenimiento activo de carril, o el aviso de puesta en movimiento del vehículo precedente -útil si nos despistamos en un semáforo-; las alertas de tráfico cruzado trasero y de vehículos en los ángulos muertos se han actualizado, junto a la frenada de emergencia, que ahora tiene en cuenta a ciclistas.

El nuevo y ciertamente más atractivo i30 continúa disponible en sus tres carrocerías, 5 puertas, Fastback y Wagon y en nada menos que cinco niveles de acabado, dando lugar a una de las gamas más completas de su competido segmento y, aunque en primavera llegará el deportivo i30 N, no habrá ni versiones híbridas enchufables PHEV, ni versión Crossover –donde tanto éxito está cosechando su "primo" el Kia XCeed-.

En nuestra toma de contacto pudimos conducir un Wagon con acabado N Line –ojo, con su distintivo frontal y su excelente relación precio/dotación será uno de los acabados más vendidos-, cambio automático 7DCT –el doble embrague de siete velocidades de Hyundai y Kia- y motor gasolina con hibridación de 48 voltios y 160 CV. Además de más atractivo y completo, el nuevo i30 se muestra más enérgico en las arrancadas y añade un punto de agilidad gracias a la inestimable ayuda eléctrica de su batería que, también ayuda a reducir unos consumos muy contenidos a bajos regímenes y medias legales, que suben considerablemente si estiramos el motor. Con el mismo chasis y suspensiones que su antecesor, resulta tan coherente como aquél –no se cambia lo que funciona- y acierta en el compromiso entre estabilidad y confort, resultando muy agradable y sencillo de conducir en toda circunstancia y manteniendo intactas cualidades como habitabilidad interior –sigue contando con uno de los maleteros más capaces del segmento en sus tres carrocerías con entre 395 y 602 litros-, ergonomía y buenos acabados, ahora con mejores o, al menos más agradables materiales.

La renovada oferta mecánica pasa, además de por el ya comentado motor de gasolina de 160 CV -de momento el tope de gama-, por los niveles con el mismo combustible de 110 y 120 CV, este último también con la posibilidad de incorporar la hibridación ligera a 48 voltios. En diésel encontramos el bloque de 1,6 litros que rinde 115 y 136 CV, también con hibridación de 48 voltios en el caso del más potente. Además de la comentada caja de cambios 7DCT, el Hyundai i30 monta de serie la manual de 6 relaciones.

En resumen un excelente contendiente del competido segmento C, donde tendrá que vérselas con rivales de la talla del Seat León, Peugeot 308, etc, sobre los que no destaca por un precio que parte de los 22.170 euros pero que, una vez aplicadas las promociones –puede llegar a sumar un descuento de hasta 8.000 euros- se convierte en una de las mejores opciones.