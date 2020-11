Volvo XC-40 T2, un mínimo muy brillante

El anuncio de que Volvo abandonaría, progresivamente, la tecnología diésel ha dado como resultado un impulso tecnológico muy importante a sus motores de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos. Desaparecidos los diésel –aún quedan unidades en stock- el Volvo T3 de gasolina y sus 163 CV de potencia, suponían el acceso a la gama del modelo de más éxito de Volvo.







Bien, pues un nuevo y muy avanzado tricilíndrico de 1.5 litros y 129 CV, el Volvo T2, es el nuevo nivel de acceso a la gama y, además de ser más que razonable, soluciona otro de los "problemas" del Volvo XC 40; su precio de acceso, y es que, gracias a una "Premium Edition", está disponible desde unos ajustados 23.700 euros y con un más que completo nivel de equipamiento.



Bajando la talla en el Volvo XC-40

Un motor que apenas se oye

el sonido que nos llegaba del motor del Volvo XC-40, está tan amortiguado como en el resto de la gama

Los Volvo XC-40 tienen motores de más de 400 CV

Sedauto Volvo en Murcia

Lo que se ha dado en llamar Downsizing –literalmente, bajar la talla-, en busca de reducir consumos y emisiones , no siempre resulta de nuestro agrado., suele dar motores con cifras muy brillantes, pero que en el día a día, resultan perezosos, funcionan medio regular a bajo régimen –hasta que no sopla el turbo apenas empujan- y; además, al llevarlos siempre altos de vueltas, los consumos no resultan tan ajustados como las cifras homologadas prometen€ salvo honrosas excepciones y, sin lugar a dudas, estamos ante una de ellas.dónde elegir, por lo que estábamos escépticos a la hora de subirnos en él. Además, lo pedimos conpara comprobar mejor lo que esperábamos como evidencias. Nada más lejos de la realidad. Para empezar es un Volvo en toda regla desde el primer nivel de equipamiento, por su atractivo diseño exterior e interior, su calidad de acabados y materiales, etc.Para continuar, cuando lo pusimos en marcha, el sonido que nos llegaba del, está tan amortiguado como en el resto de la gama –apenas se oye y no llegan vibraciones a su interior- y abusando del acelerador, hay que reconocer que no suena mal. Pero cuando de verdad nos convenció es cuando empezamos a rodar; tan suave y sedoso como el Volvo T3, empuja desde abajo, rinde bien a bajas vueltas y estira francamente bien, tanto en ámbitos urbanos, como en carretera, autovía o autopista. Incluso llegamos a divertirnos mucho con él en una estrecha y virada carretera de montaña. Tentados estuvimos de parar y levantar el capó para contar los cilindros.A velocidades "legales" es difícil encontrar diferencias con losy gasta lo mismo que aquél –ambos homologan 6,3 litros por 100 kilómetros de media, 6,5 con caja automática-, pero es que, aunque Volvo haya limitado voluntariamente la velocidad máxima hasta los 180 km/h en todos sus modelos –ojo que tienen motores de más de 400 CV-, y que ahora corremos menos –al menos así lo aseguran las estadísticas- comprobamos como es muy sencillo superar y mantener los 150 km/h de velocímetro, casi sin darnos cuenta.En definitiva y como decimos en el titular, Volvo ha conseguido un mínimo muy brillante y unpara su modelo de más éxito. ¡Ah! Y nos aseguran que, el tercer problema del XC40, la escasez de unidades, también está resuelto. Puedes probarlo en Sedauto, concesionario oficial Volvo en Murcia y Cartagena



Dirección: Polígono I. Cabezo Cortao, Crta. Madrid, Km 384, 30100, Espinardo

Teléfono: 968 30 70 70

Sedauto Volvo en Cartagena



Dirección: Av. Juan Carlos I, 78, 30310

Teléfono: 968 30 70 70