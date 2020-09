Porsche Murcia: Comprometidos con la excelencia

Los clientes de Porsche son especiales, por eso, el equipo humano de Centro Porsche Murcia mejora constantemente sus servicios para que la experiencia Porsche en la Región de Murcia sea aún más placentera.



Nuevas instalaciones de Porsche Murcia

Esta vez han renovado por completo sus instalaciones -situadas en la zona norte de Murcia, en Espinardo, Carretera de Madrid, 36-, no solo ampliando la exposición de vehículos, sino también con nuevas zonas de espera -incluye una entretenida área para niños-, salas interactivas para asesoramiento y configuración de nuestro Porsche.

Zona de configuración de Porsche Murcia

También cuenta con unas oficinas de Ventas más exclusivas, con salas de reuniones y expositores de accesorios de la marca, entre otros departamentos.



Taller de Porsche Murcia con las últimas tecnologías

Además, el taller de Porsche se ha reforzado con las últimas tecnologías del sector, incluyendo una zona específica para vehículos eléctricos, una muestra más del compromiso de las instalaciones con la relevancia de este tipo de movilidad que ya es presente con el deportivo Porsche Taycan.



Y todo ello sin perder de vista la sostenibilidad -producción propia de energía con paneles solares, iluminación y climatización más eficientes, gestión del agua potable...-, para reducir el impacto medioambiental.

Medidas anti covid-19 en Porsche Murcia

Por otro lado, y como no podía ser de otra forma, las nuevas instalaciones de Porsche Murcia se han adaptado a la situación especial derivada de la covid-19, implementando unas medidas sanitarias que pasan por la desinfección a fondo de los vehículos, así como de las instalaciones para asegurar la seguridad de sus clientes y empleados.

Zona de exposición em Porsche Murcia con todas las medidas anti covid-19

Higienización y desinfección de vehículos en Centro Porsche Murcia

Tomás Villén, Director General de Porsche Ibérica: "Nuestro futuro seguirá siendo tan apasionante como nuestro pasado"

Una dilatada trayectoria en el sector avala al director general de Porsche para España y Portugal, que llegó a la firma de Stuttgart en 2009. Charlamos con él, entre otras cosas, sobre el peso de la marca en nuestra Región y del futuro de sus modelos aprovechando el reestreno de las instalaciones de Centro Porsche Murcia.

¿Qué representa Murcia en el total nacional de Porsche? ¿Se puede decir que Murcia es 'porschista'?

Sin duda. Lo difícil sería encontrar un territorio que no fuera 'porschista'. Bromas aparte, para nosotros es mucho más importante la calidad que la cantidad. Obviamente, hay comunidades más grandes, con un número mayor de clientes, pero la pasión con la que se vive nuestra marca en Murcia es especial. Por lo que he podido ver en algunos clientes que conozco personalmente y por lo que me transmite nuestro Director Gerente de Centro Porsche Murcia, Ricardo Torrecillas, la gente de aquí responde muy bien a cualquier actividad que organizamos para ellos. Ese sentimiento de comunidad, de gran familia, es algo que nos gusta fomentar en Porsche, porque todos tenemos una afición común: disfrutamos con estos fantásticos deportivos.

¿Cómo se adapta el producto Porsche y los servicios que prestan en nuestra región a la idiosincrasia de los murcianos?

Porsche es una marca universal. Nuestros modelos enamoran por igual a personas de muy diferentes edades, orígenes e, incluso, de culturas que nada tienen que ver unas con otras. Nuestros estándares son los mismos aquí, en Alemania o en China. Y al cliente siempre lo tenemos en el punto de mira a la hora de tomar cualquier decisión. Un Porsche es algo más que un coche deportivo; es una manera apasionante de entender la vida y, por ello, buscamos crear distintos tipos de experiencias que satisfagan a los aficionados de Porsche más allá del propio vehículo. Como decía antes, Murcia es un buen ejemplo de gente apasionada por la marca y que se entrega de forma incondicional a las propuestas de Porsche.

Lee la entrevista completa a Tomás Villén

Dónde está Porsche Murcia

Dirección: Ctra. Madrid, 36, 30100 Espinardo, Murcia

Teléfono: 968 859 346

Email: info@porsche-murcia.com

Cita Previa: Solicitar

Horario de Porsche Murcia



Lunes-Viernes: 9:00 - 13:30 / 16:30 - 20:00

Sábados: 10:30 - 13:00 Cerrado

Domingos: Cerrado