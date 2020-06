Setter Fenix 125, movilidad estilo retro

Ya hemos hablado en estas misma páginas del renacer de Setter de la mano del perseverante ingeniero José Sánchez Santonja, nieto del fundador de la marca establecida en Elche que tanto éxito vivió allá por los años 50 y 60. Alabamos el tesón y, sobre todo, los acertados planteamientos de sus nuevos productos, diseñados y montados en Elche, de origen chino. Pero ahora ya podemos hablar de cómo funcionan, puesto que Motos Marín, distribuidor oficial Setter en la Región de Murcia, nos ha cedido una Fenix 125 con la que hemos rodado unos cientos de kilómetros por nuestras carreteras.

Lo primero a destacar es lo atractiva que resulta la Fenix 125. De generoso tamaño, bien proporcionada, pasaría por una 250/300 c.c. sin problema. Nuestra unidad, color negro con ribete blanco, generó curiosidad y muchas preguntas en aparcamientos y semáforos. El conjunto de sus ruedas de radios, sus grandes neumáticos, su escape vintage, su largo asiento, su faro o su instrumentación, junto a la maestría con que disimula su tecnología moderna –los fuelles ocultan una horquilla invertida con generosas barras de 38 mm, por ejemplo-, consigue ese efecto retro, tan de moda, que vemos en las Triumph Boneville o Ducati Scrambler, por poner algún ejemplo.

A continuación destacar también su buena postura de conducción y que no le falta absolutamente de nada. Con el manillar alto, el asiento bajo y unos generosos reposapiés, se llega bien al suelo y la espalda queda bastante derecha, con lo que además de cómoda, la postura resulta relajada y permite controlar muy bien los movimientos de la moto tanto en marcha como en parado. Bien por los largos asideros bajo el asiento que permiten subirla al caballete con facilidad y un cómodo agarre para el pasajero.

El clásico reloj velocímetro de una sola esfera refuerza su aspecto retro, pero no faltan ni cuenta kilómetros, ni testigos de luces, intermitencia, reserva de combustible e indicador de velocidad insertada (1ª, 2ª€).

Un leve toque al botón de arranque y el monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire y alimentado por inyección electrónica con 11,5 CV de potencia cobra vida. El ralentí se estabiliza de inmediato –incluso en frío- y su agradable sonido se queda en un silencioso ronroneo. Apretamos una maneta de embrague bien dimensionada y de buen tacto –más suave que duro-, insertamos la primera velocidad –bien visible en el cuadro de instrumentos- y podemos arrancar lo suave y despacio que queramos o enérgicamente. Las prestaciones no son lo suyo, no está hecha para eso, pero anda tanto o más que cualquier scooter moderno de su misma cilindrada y supera los 100 km/h con facilidad –llegamos a ver los 130 km/h en alguna bajada, pero los cabeceos nos avisan de que ese no es su sitio-. Su robusto chasis de acero, su sólida horquilla delantera y sus neumáticos 110/70 delante y 130/70 detrás en llanta de 17" se encargan de mantenerla siempre a raya, los amortiguadores traseros podrían ser mejores, pero cumplen bien su cometido con una persona y resultan blandos si llevamos un pasajero adulto. Un estúpido corte en los dedos de la mano derecha –resultas de: un niño, un cuchillo, un jamón y un padre atacado de los nervios-, nos impedía accionar bien la maneta de freno delantero; ni falta que hizo, ya que cuenta con sistema de freno Dual y el pedal actúa sobre ambos. Así, con un disco de 330 mm. de diámetro delante y otro de 205 detrás, podremos detener la Fenix donde queramos y, damos fe, sin tener que utilizar la maneta.

En conclusión, podemos afirmar que esta Setter Fenix 125 cubre, perfectamente, nuestras expectativas. Manejable y fácil de conducir, es muy apta para circular en ciudad y no le tiene miedo a salir al extrarradio –de hecho nos fuimos con ella a la playa-. Lo mejor, además de su atractiva imagen, es lo sólida que resulta, su ajustado precio -2.390 € con promoción de matriculación gratis o 56,95 €/mes- y un consumo que, en nuestro caso se situó en una media 3,1 litros por cada 100 km.

Si nos seduce más esta imagen que la de un scooter. Si nunca hemos circulado en moto pero las actuales circunstancias nos hacen planteárnoslo –se conduce con el carnet de coche-. Si anduvimos en moto hace años y nos hace gracia volver a sentir sus agradables sensaciones o su practicidad, esta Fenix 125 resulta de lo más recomendable.