Nuevo BMW Serie 4 Coupé, nuevo coupé de culto

No solo saben hacer grandes berlinas los de BMW. Cualquier modelo coupé que lanzan al mercado es todo un espectáculo, sea del formato que sea. Si hace pocas semanas nos deslumbraban con una derivación más estilizada de su Serie 2, ahora le toca el turno al Serie 4, que se renueva por completo, adoptando los últimos códigos estilísticos del fabricante, para aparecer en forma de un precioso coupé que descataloga al modelo de 2017.



Por sus fueros

Ya quedó patente el saber hacer de la casa alemana a la hora de diseñar coupés deportivos, algo que ya vimos en ediciones pasadas de los Serie 3 que más tarde dieron lugar a la Serie 4 en su formato inicial. Ahora, la siguiente entrega nos deja un frontal impactante presidido por una parrilla que secciona el paragolpes en dos, todo un guiño estilístico a algunos deportivos clásicos de la casa. Junto a estos 'riñones' sobredimensionados, aparecen unas ópticas muy rasgadas que pueden tener tecnología de alumbrado láser. La carrocería crece hasta los 4,77 metros -casi 13 centímetros más que la versión saliente- y detrás los pilotos muestran una firma luminosa en forma de 'L'. Además, desde el momento de su salida al mercado, algo que ocurrirá en octubre de este año, el nuevo BMW Serie 4 Coupé tendrá disponibles los habituales paquetes de aditamentos deportivos y de elementos dinámicos de la gama M Sport, que incluyen llantas de hasta 19 pulgadas y diversas modificaciones en las defensas, el interior y el tren de rodaje. A propósito de las mejoras de las reacciones, la marca declara un centro de gravedad dos centímetros más bajo que el de la berlina Serie 3, además de una vía trasera algo más ancha. El tren delantero también presenta ajustes en su geometría para ganar precisión en el guiado y existen tres opciones de amortiguación, la estándar de tarado fijo y dos deportivas -una fija y otra de ajuste variable. También se pueden elegir un equipo de frenado sobredimensionado y un autoblocante trasero para sumar dinámica en tramos sinuosos.

Pero no solo es bonito por fuera el nuevo Serie 4 Coupé. Dentro, la marca ha echado el resto para dotarlo de la calidad que nos tiene acostumbrados, sumando un diseño igual de sofisticado que su apariencia exterior. Destaca la pantalla para el sistema multimedia de hasta 10,25 pulgadas, que se beneficia del sistema operativo más reciente de BMW, la versión 7.0, para aumentar sus posibilidades de acceso y control. El tablero de instrumentos también puede estar formado por otra pantalla de 12,3 pulgadas -de serie lleva un panel más clásico con escalas analógicas y una 'display' de menor tamaño-, complementado por la proyección de datos en el parabrisas.



Motores solventes y conocidos

El nuevo Serie 4 Coupé se configura desde el inicio de la comercialización con un motor diésel de 190 CV -420d- y los gasolina de 184 CV -420i-, 258 CV -430i- y 374 CV -M440i xDrive-. En todos los casos el cambio asociado es automático de ocho relaciones con una función que prioriza la aceleración y la tracción integral va de serie en el más potente. Más adelante llegarán más motores, como el de gasóleo de 340 CV -M440d xDrive-. Las versiones diésel y la más poderosa de gasolina incorporan un sistema 'mild hybrid' de apoyo con una red de 48 voltios que actúa sobre una máquina eléctrica que hace de generador, ayuda en aceleraciones -hasta con 11 CV más- y arranca el coche cuando se usa el 'start&stop'. La energía se almacena en un acumulador de iones de litio.



Dotación a la última

El nuevo modelo hace gala de un nivel de equipamiento sobresaliente. Encontramos de serie elementos como el parabrisas acústico que mejora el confort de marcha, al igual que el climatizador de tres zonas. En opción puede montar un techo solar escamoteable, llave con pantalla informativa, iluminación de bienvenida proyectada en el suelo, calefacción controlable a distancia con una aplicación en el móvil o sistema de sonido envolvente Harman Kardon, entre otros. En materia de seguridad incluye de serie los avisos de colisión frontal con frenada automática y de salida de carril con retorno gracias a la asistencia de la dirección, así como información sobre los límites de velocidad. Estos sistemas se pueden completar con el paquete Driving Assistant Professional -control de carril, navegación activa, etc-. También puede memorizar un tramo de varios metros para repetirlo marcha atrás de forma autónoma, esto es sutil para sacar el vehículo de una zona angosta, por ejemplo.

De momento no se conocen los precios del nuevo BMW Serie 4 Coupé, pero en cuestión de semanas la marca los comunicará a la prensa especializada. Mientras tanto nos queda deleitarnos ante unas fotos que, a buen seguro, no le hacen justicia.