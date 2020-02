Dimovil, fiel a su tradición con el Entierro de la Sardina

Dimovil se mantendrá fiel a su tradición este año con el Entierro de la Sardina. El acuerdo de patrocinio del concesionario Mercedes-Benz con la emblemática fiesta murciana se renueva un año más y volverá a estar presente en todos los actos festivos.

Dimovil participó en la gala sardinera que se celebró hace unos días en el Teatro Romea. Un evento que, como es habitual, sirvió como pistoletazo de salida a los actos del Entierro de la Sardina y que sirvieron para presentar a los dos cargos más destacados de las próximas fiestas: el Gran Pez, Rafael Fuentes, y Doña Sardina, Paloma Jáudenes.

En esta inauguración, Dimovil presentó su Mercedes-Benz AMG GT de carácter deportivo. Este automóvil es un impresionante gran turismo con motor V8 biturbo AMG de 4 litros. Entre sus grandes prestaciones destacan su equipo de frenos de alto rendimiento AMG con discos compuestos, su excelente motor AMG V8 biturbo de 4,0 litros, su tren de rodaje AMG ride contro y su AMG speedshift DCT 7G.

Y no por ser un automóvil deportivo iba a ser menos seguro. Pese a sus brillantes prestaciones, el Mercedes-AMG GT no descuida la seguridad. Gracias a sus numerosos sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción, el conductor puede llegar a su destino no solo de forma rápida, sino también mucho más segura y relajada.

Como aspectos de su seguridad destacan el adaptive brake, el asistente de frenado activo, asistente activo de distancia distronic y su programa electrónico de estabilidad de tres niveles.

El Mercedes-AMG GT, dinámico y llamativo, es extremadamente deportivo y tiene un puesto de conducción moderno. Lo sorprendente de este coche es precisamente su buena adaptación, pues puede pasar directamente del circuito de competición a las vías públicas gracias a que conjuga la incomparable sensación de un motor V8 con una aptitud asombrosa para la conducción diaria.

Por otro lado, como no podía ser de otra forma, Dimovil estuvo presente también ayer en la tradicional presentación y degustación de pasteles de carne, que se hizo como siempre en la plaza Romea. El concesionario Mercedes-Benz, unido a las festividades más puras de Murcia, forma ya parte de la tradición de la capital y de la Región.