Nuevo Hyundai Kona Hybrid, doble tendencia

Una de las declinaciones de la siempre interesante familia Hyundai Kona es nuestro protagonista de hoy: el Hyundai Kona Hybrid. Comparte motorización con los híbridos Hyundai IONIQ y Hyundai Niro, con un sistema propulsor mixto formado por un motor de gasolina y 1,6 litros de 105 CV, otro eléctrico de 43,5 CV y una batería de 1,56 kWh.

La potencia total combinada es de 141 CV. Las otras versiones abarcan desde un modelo completamente eléctrico de potencias de 136 y 204 CV, hasta versiones de gasolina -120 y 177 CV- y diésel -115 y 136 CV-.



SUTILES DIFERENCIAS

Por fuera, el Kona Hybrid se diferencia de sus hermanos de gama con motor convencional por las llantas, que pueden ser de 16 o 18 pulgadas, y los logos personalizados en las aletas delanteras. Dentro también se aprecian pocos cambios, salvo en la instrumentación con la pantalla central más grande y el equipo multimedia, que usa el nuevo sistema Bluelink en pantalla de 10,25 pulgadas que, entre otras muchas funciones, como la total conectividad con nuestros 'smartphones', permite más información gracias a la suscripción de cinco años a los servicios en línea que ofrece la marca -radares a la vista, estacionamientos, gasolineras, estado del tiempo y el tráfico, etc.-, además entiende comandos de voz más complejos.



AL VOLANTE

Nos ha gustado su postura de conducción elevada,que mejora una visibilidad que ya es buena por la superficie acristalada. La disposición y diseño del salpicadero es agradable, con unos plásticos blandos en las zonas más expuestas y otros bien tratados en las que se ven menos. La pantalla multimedia está en una posición alta, lo que mejora su consulta. Mención especial merecen las buenas plazas traseras y que el acumulador no resta capacidad al maletero, quedándose en 361 litros. El cuero en los asientos es opcional.

En marcha se conduce como un coche automático normal, con la ventaja de que en las fases de deceleración aprovecha para cargar la batería de iones de litio. La transición entre el funcionamiento 100 % eléctrico y con el motor térmico no se nota -llama la atención este aspecto- y se realiza de forma ágil. De esta manera, si llevamos carga en la batería, podremos recorrer un cierto tramo a no mucha velocidad sin gastar gasolina. Aunque no podemos forzar la movilidad 'EV' pues no existe un botón específico, sí la conseguimos con la forma descrita anteriormente. Así ahorramos combustible en ciudad, algo que comprobamos al ver las cifras del ordenador de a bordo, que rondaron los 6 litros en nuestras pruebas -homologa una media de 5 litros WLTP-.

Que sea un 'SUV' compacto y que se mueva con un sistema híbrido no quita para que nuestro vehículo tenga un tacto placentero. En marcha, si queremos asumir todo el control, las levas del volante ayudan, junto al cambio automático de doble embrague con seis relaciones, rápido y bien planteado, a que la conducción de este híbrido se acerque a la de un vehículo con motor térmico ordinario. Esto hace que enseguida nos adaptemos a su manejo.

Disponible con tres acabados, Klass, Tecno y Style, el nuevo Hyundai Kona monta un listado de elementos muy completo, entre los que destaca un sistema de asistencia al conductor que se asocia con el cartografía del navegador para lograr los consumos más bajos. Su precio de partida promocionado es de 22.090 euros.