Seat vaticina que los coches eléctricos serán más baratos que los de combustión

El presidente de la firma automovilística española Seat, Luca de Meo, ha explicado que, a día de hoy, no ha encontrado ninguna prueba de que las plataformas de 'car sharing' puedan ser rentables, por lo que ha señalado que es importante reducir los costes de este tipo de soluciones y también desarrollar vehículos específicos para ello.

En el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, De Meo ha indicado que estas plataformas no ganan dinero en la actualidad por los elevados costes, así como por la necesidad de movilizar mano de obra para mover los coches y porque los automóviles que se utilizan están "overengineered", es decir, tienen demasiadas prestaciones y equipamiento para el servicio que ofrecen.

"A día de hoy no he visto ninguna evidencia de que las plataformas de 'car sharing' pueden ganar dinero, y cuando no se gana dinero, son estrategias que tienen las piernas muy cortas", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que con la compra de Respiro, Seat tiene la intención de afrontar la movilidad "desde abajo".

Además, ha indicado que las plataformas de 'sharing' van a ser parte del panorama de la movilidad, pero no van a dar todas las soluciones necesarias para los clientes, por lo que ha asegurado que el mundo quedará dividido entre "propietarios y utilizadores de coches", por lo que hay que dar respuesta a cada uno de estos segmentos.

En este sentido, ha hecho mención al modelo Minimó, de Seat, que ha sido desarrollado de forma específica para ser utilizado por este tipo de plataformas de movilidad, lo que ayudará a reducir los costes totales y a que las plataformas puedan ser rentables en un futuro.

Por otro lado, el directivo ha indicado que en un plazo de diez años los coches eléctricos serán más baratos que los de combustión, debido a la reducción de costes y al aumento de las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales con los propulsores térmicos.

Además, De Meo ha señalado que la demonización de los motores de combustión "es muy peligrosa" y ha resaltado que el diésel es una de las tecnologías que mayor impacto tiene en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2)

"A veces se toman decisiones o se discuten sobre temas a través de titulares. Este tema es muy complejo. Una demonización de los motores de combustión es muy peligrosa, una de las tecnologías que más impacto tiene en la reducción del CO2 es el diésel, pero no tanto en NOx", ha alertado.

Por otro lado, el máximo representante del consorcio Volkswagen en España también ha explicado que en la actualidad las factorías en España se enfrentan a una gran competencia con países del Este de Europa o Norte de África, ante lo que hay que luchar con la subida en la cadena de valor. "En diez años, el 50% del valor de un coche va a estar en el software, por lo que hay que apuntar al software y a los nuevos componentes", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que el negocio del automóvil en España se puede duplicar en diez años, una oportunidad que "existe", por lo ha apostado por trabajar entre sector y administraciones para aprovecharla.