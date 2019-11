Nómada, la solución de movilidad para los discapacitados

Seguridad y calidad en dos sistemas, uno para interior y otro mixto exterior/interior.

Ginés Martínez y José Hernández, dos jóvenes ingenieros murcianos con sobrada experiencia en el mundo de la automoción, tanto en desarrollo como en ensayos y homologaciones, han unido sus fuerzas para constituir Sistemas Nómada, una empresa especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas de movilidad para discapacitados.

La firma ha desarrollado, fabrica y vende dos modelos diferentes, uno para uso en interior, el Model 12 y otro para uso mixto interior y exterior, el Model 16, y están cosechando un sonoro éxito en los principales mercados europeos.

Como ellos mismos nos cuentan no ha sido fácil: 'Teníamos muy claro lo que queríamos y la idea estaba muy definida. Debíamos hacerlo bien, mejor que los sistemas que ya había en el mercado, en su inmensa mayoría llegados de Asia, que no ofrecen ningún tipo de seguridad y cuya calidad es, a primera vista, muy deficiente. De hecho, no es legal circular con ellos por las vías públicas, aunque la mayoría de sus usuarios lo desconocen'.

Así, tras muchos trámites y vicisitudes obtuvieron la licencia previa de funcionamiento como fabricantes de productos sanitarios (otorgado por la AEMPS), mientras que el producto cumple con el marcado CE y las normas que lo regulan.

El sistema Nómada está patentado y es único. Se compone de una barra de fijación que se instala en la silla y que resulta fácilmente desmontable –ideal para sillas plegables y compatible con el 99 % de las existentes-, que se acopla al handbike –literalmente 'bicicleta de mano'- gracias a un sistema de elevación electromecánico, sin esfuerzo, con solo pulsar un botón.

El proceso es sencillo e intuitivo: se activa el contacto en la handbike y se acerca a la silla quedando el cierre entre las piernas. Cuando se engancha, se escucha como actúa el cierre y un led del salpicadero cambia a color rojo, se mantiene pulsado el botón de subida hasta que éste deja de actuar, cambiando el led a verde.

Si optamos por el Model 12, nos encontramos con un sistema más compacto, cuya pequeña rueda delantera le confiere un excelente manejo en entornos reducidos, lo que le hace ideal para uso en interiores, aunque también puede usarse en el exterior. Alcanza hasta 20 km/h y tiene una autonomía de 25 km en uso convencional. Por su parte, el Model 16 es más grande, con un diseño más dinámico y atrevido. Su rueda de mayor diámetro le permite alcanzar los 25 km/h con la misma autonomía y, aunque resulta menos manejable, es ideal para largos recorridos en el exterior, paseos con mascotas o acompañando a deportistas, etc.

Ambos modelos cuentan con detalles como marcha atrás, claxon 'amigo' para no asustar a los viandantes, luces led delantera y trasera, batería intercambiable, freno regenerativo y freno mecánico (Shimano) combinados, motores brushless sin mantenimiento (250W de potencia nominal y hasta 1.000W de pico), batería de ion litio extraíble (36V 396Wh de serie, 36V 630Wh en opción, 36V 280,8Wh para avión), versión para tetraplégicos, etc. así como un amplio catálogo de opcionales que van desde el soporte para el móvil o tablet, a la cesta delantera, el retrovisor, etc.

Los precios van desde los 5.190 € del Model 12 a los 4.990 € del Model 16, de los que hay que descontar el 10 % de descuento de lanzamiento que ofrece Sistemas Nómada y las subvenciones de hasta 3.500 €, dependiendo de las condiciones que se aplican en cada comunidad autónoma. Se venden en ortopedias y en la web oficial de la compañía www.nomadasystem.com

Solo nos resta felicitar y desear lo mejor a esta pareja de emprendedores que están demostrando su capacidad de hacer bien las cosas y, lo que es mucho más importante, permitiendo a los discapacitados ampliar considerablemente sus horizontes de movilidad, con un excelente y asequible producto.



También lo probamos: fácil de usar y robusto

Tuvimos la oportunidad de probar ambos modelos y las conclusiones son claras. Lo primero a destacar es el excelente acabado y la calidad de los materiales empleados, ambos productos resultan sólidos y el diseño es atractivo, compacto y robusto.



Su manejo es sumamente sencillo: el sistema de acoplamiento y la robusta barra de fijación de aluminio con la espiga de enganche en acero inoxidable, transmiten confianza y levanta nuestros más de 80 kg con soltura y en pocos segundos.



Comenzamos con el más práctico Model 12 y quedamos gratamente sorprendidos por su facilidad de manejo, su capacidad de giro y su maniobrabilidad –nos metimos en un ascensor, sin problemas-. Se le coge confianza enseguida y aunque notamos un ligero efecto 'sidecar' cuando giramos a fondo el acelerador, es fácil acostumbrarse y más aún corregirlo, además los frenos son muy eficientes. Acoplamos la silla a continuación al Model 16, no es tan manejable y necesita más espacio para maniobrar, pero amplía sus horizontes de manera notable; nos atrevimos con una subida pronunciada, circulamos por un camino sin asfaltar y desoyendo la prohibición de José y Ginés, bajamos y luego subimos un bordillo de 6 cm.



Por último, nos acercamos al coche y fuimos capaces de desenganchar ambos sistemas e introducirlos, sin ayuda exterior, en el maletero –es cierto que el Model 16 costó algo más, pero los 20 kg que pesan ambos se pueden manejar bien-.