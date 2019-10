La exposición Mäkelísmos llega al Centro Porsche Murcia

Dentro del programa de exposiciones que Porsche está rotando por sus diferentes concesiones de España y Portugal y tras el éxito cosechado con la colectiva de Warhol o las retrospectivas de Erich Strenger y Hanns Lohrer, le llega el turno a la rompedora muestra de René Mäkelä, una desafiante proposición que todos los murcianos pudieron contemplar hasta ayer sábado en las vanguardistas instalaciones del Centro Porsche Murcia.

La propuesta de este prestigioso artista español, especialista en la iconografía pop, destaca por la originalidad de sus lienzos, donde el empleo de los colores fluor, se erige como protagonista. Así, junto a sus sorprendentes lienzos, la exposición incluye dos Porsche 911 pintados por Mäkelä, un precioso G-Model de 1973 y un espectacular 992 de este mismo año, que no dejarán indiferentes al espectador, con sus manchas y trazos agresivos. O su muy especial interpretación de Steve McQueen y la no menos particular vinculación del icónico actor con Porsche.



Una excelente oportunidad de contemplar una de las máximas de la marca: Cada Porsche es único. Cada obra también. Esa es, sencillamente, la clave de este perfecto entendimiento.