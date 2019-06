Nuevos territorios

Se nos ocurren muy pocas marcas que hayan tenido una progresión semejante a la de Kia. Es tanto su salto de calidad en tan pocos años que incluso a los que nos dedicamos a este apasionante mundo nos ha pillado por sorpresa. Para muestra, bien vale el ejemplo de la berlina Stinger, todo un Gran Turismo que salió al mercado a finales del año pasado para tratar de tú a tú a los grandes sedanes alemanes, y no solo en prestaciones, sino también en calidad. Y otra muestra más de la que deriva nuestro protagonista: la familia Ceed, que recientemente ha partido de cero -no conserva ni el mismo nombre- para ofrecer, dentro del segmento de compactos, una de las mejores ofertas de la actualidad.

Así, a las versiones iniciales de cinco puertas y familiar Tourer se le suman, además del impactante ProCeed -todo un 'shooting brake' de altos vuelos-, el nuevo XCeed, un modelo tan atractivo que incluso podría canivalizar en ventas al resto de la gama y no solo por su agraciada imagen, sino también por su innegable polivalencia.

Sus 4,40 metros de longitud le colocan en un lugar destacado dentro del segmento C -es algo más largo que la mayoría de compactos-, desplegando un interior que, como pudimos comprobar en la presentación a la prensa especializada, está muy bien aprovechado. Los asientos traseros tienen bastante hueco para las piernas y la plaza central conserva una buena forma para el ocupante gracias a que apenas hay túnel de transmisión -todos los XCeed son de tracción delantera- y el mullido es acogedor. El maletero cuenta con 426 litros de capacidad, un valor que puede aumentar hasta los 1.378 litros si abatimos la fila trasera en proporciones 40/20/40. Delante, el puesto de conducción está 4 centímetros más alto que en el Ceed de cinco puertas, algo que agradecerán los demandantes de un 'SUV', pero la impresión a sus mandos es la de estar dentro de un buen compacto o incluso una berlina gracias a la anchura entre hombros y la cintura alta del perfil. Se estrena un panel de instrumentos opcional de 12,3 pulgadas con unos gráficos muy vistosos y legibles, y junto a esta aparece en la zona central del salpicadero otra que puede ser de 8 o de 10,2 pulgadas. El sistema UVO Connect aporta funcionalidades de última hornada, como información sobre el tráfico en tiempo real, predicciones meteorológicas, aparcamientos, puntos de interés o gestión de rutas en casa antes de un viaje, entre muchos otros. Todo ello con total conectividad a través de Android Auto y Google CarPlay y con una calidad de sonido firmada por JBL.

Hay más dispositivos de asistencia, como el control de velocidad con función de arranque y parada, el aviso de colisión frontal con detección de peatones, el asistente de mantenimiento de carril que puede tener el Nivel 2 de conducción autónoma -controla los frenos, la aceleración y la dirección-, el aparcamiento asistido, el limitador inteligente de velocidad, el cambio automático entre luces de carretera y cruce o el detector de fatiga al volante.

El Nuevo XCeed llegará al mercado a la vuelta del verano con tres mecánicas de gasolina, el tricilíndrico de 1,0 litros de 120 CV y los bloques de cuatro cilindros de 1,4 y 1,6 litros con 140 y 204 CV, respectivamente; en diésel estará el bloque de 1,6 litros con 115 y 136 CV. En todos los casos, menos en el nivel menos potente de gasolina, se puede combinar la caja de cambios de doble embrague de siete relaciones -de serie sale con una manual de seis marchas-. El sistema de parada y arranque va de serie en todas las versiones.

Como en otros modelos de la marca, el nuevo XCeed contará, a finales de 2020, con versiones de tecnología semi híbrida a 48 voltios, así como variantes híbridas enchufables.

De momento no se han facilitado sus precios, algo que sabremos en unas semanas, pero sí se ha comunicado que, al igual que el resto de modelos de la compañía, el nuevo XCeed estará cubierto por los siete años de garantía o 150.000 kilómetros.

"El Kia XCeed responde al creciente deseo por vehículos que ofrezcan más emoción y dinamismo que un SUV, tanto en términos de imagen como de conducción. Sin embargo, los conductores no quieren perder la funcionalidad que le ofrece un coche grande. Nuestro nuevo CUV da respuesta a esas necesidades con un diseño moderno y distintivo, desarrollado sobre una carrocería espaciosa y versátil. Al combinar los puntos fuertes de un turismo y de un SUV, el Kia XCeed constituye una propuesta fresca y diferente para los clientes europeos. Esta última incorporación al portfolio de productos de Kia conduce a la familia de modelos Ceed a una atrevida nueva dirección, mostrando el alcance de la imaginación de Kia y su ambición dentro de los modelos familiares compactos. El segmento C, es el segundo más grande en el mercado europeo, y gracias a su cada vez mayor oferta de carrocerías está llamado a cobrar una gran importancia en los próximos años y la extensa gama Ceed ofrece ahora a los clientes más posibilidades en esta categoría que cualquier otro fabricante".