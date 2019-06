Kia Sportage 2.0 Mild Hybrid, influencia eléctrica

El tope de gama de la familia Sportage de Kia corresponde a la versión diésel de dos litros con 185 CV. Completa por encima a las demás mecánicas del mismo combustible con 1,6 litros de 115 y 136 CV y gasolina de 132 y 177 CV también con 1,6 litros.



Hibridación ligera

Nuestro protagonista nos ha gustado por su funcionamiento suave y por una agilidad que destaca, aunque sea uno de los Sportage más pesados -más de 1.700 kg-. La denominación Mild Hybrid hace referencia a la máquina eléctrica adicional que hace de motor de arranque y generador, conectada a una nueva red de 48 voltios con su propio acumulador -se mantiene la de 12 voltios-. No puede mover por sí misma las ruedas, pero ayuda en algunos momentos al propulsor diésel aportando a éste una fuerza de 16 CV, además de ponerlo en marcha de forma más suave. El nuevo Sportage 2.0 Mild Hybrid de 185 CV tiene tracción total, lo que mejora el agarre en firmes más complicados o en zonas con climatología adversa. Se puede elegir con una caja manual de seis relaciones o bien con una automática de convertidor de par de ocho marchas.

Con esta configuración cinemática, el Sportage acelera desde parado hasta los 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza una punta de velocidad de 201 km/h, los mismos registros para el cambio automático. El gasto medio que homologa es de 5,3 litros por cada 100 km -5,7 litros con el convertidor de par- y puede llevar la etiqueta ambiental 'C' de la DGT.

Volviendo a sus reacciones, el Sportage de 185 CV responde con tanta decisión y fuerza que no echamos en falta más poderío. Ademas su motricidad es alta y no solo por su sistema de tracción total inteligente, sino porque su puesta a punto resulta muy acertada teniendo en cuenta la dinámica que suele haber en esta categoría.



Un buen 'SUV'

Por otro lado no olvidamos que tenemos entre manos uno de los modelos más interesantes del segmento, que con sus 4,49 metros puede plantar cara a la competencia presentando un espacio amplio y confortable con un maletero de 440 litros. La calidad es elevada para la franja generalista y, gracias a la actualización de la gama el pasado año, aparecen detalles más modernos, unos matices que también observamos en el exterior -paragolpes, parrilla, ópticas-. Hay buen espacio en la fila trasera, que cuenta con la ventaja de que sus respaldos se pueden reclinar en una proporción 70/30.

Destaca asimismo el sistema multimedia, que puede tener pantallas de hasta 8 pulgadas con navegación y servicios conectados muy útiles en la ruta. Se complementa el más alto de gama con sonido JBL y ocho altavoces.

La marca ha previsto varias líneas de dotación para el Sportage: Concept, Drive, Emotion, GT Line Essential, GT Line Xtreme y Mild Hybrid. En nuestro caso va asociado al último acabado y se rodea de lo más granado del fabricante en materia de asistencias a la conducción y seguridad -cámaras periféricas como ayuda al aparcamiento, llantas de 19 pulgadas, antinieblas tipo 'cubito de hielo' o faros de Led, entre muchos otros-.

El precio con descuentos del Kia Sportage 2.0 Mild Hybrid 185 CV es de 34.340 euros para la versión manual y de 36.440 euros para la automática.