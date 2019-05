Fiat124 Spider Lusso: Dinámica con mucho estilo

El Fiat 124 Spider viene dispuesto a hacer las delicias de un público que prefiere las sensaciones a cielo abierto frente a la practicidad de cinco plazas y espacio de carga. Para ellos, con un precio que parte desde los 23.144 euros con promoción, se ofrece un biplaza muy bonito, de rasgos atrevidos y con un disfrute que va más allá de circular descapotado. Sí, porque aunque cuenta con un motor de140 CV, goza de potencia suficiente como para atacar un puerto de montaña a un ritmo vertiginoso gracias a la afinada y deportiva puesta a punto de su bastidor. Es cierto que no llega a los registros dinámicos de su vertiente más radical comercializada por Abarth, pero es que no lo pretende; a cambio se muestra más civilizado, más cómodo y, en definitiva, más utilizable en el día a día.

AL VOLANTE

Un coche que comparte chasis con el Mazda MX-5 nunca podrá ir mal. Y eso se demuestra en el primer par de kilómetros que realizamos. Su tacto es tan directo como el de su 'hermanastro' japonés, pero con un enfoque algo más rutero y confortable. Eso no significa que esté orientado al paseo, puesto que se comporta muy bien en tramos revirados, con bastante aplomo, y eso que las suspensiones resultan algo suaves. Hace valer su propulsión trasera, la corta batalla -distancia entre ejes, 2,31 metros, el coche mide un total de 4,05 metros- y un peso que no pasa de los 1.200 kg- para deleitarnos con una conducción 'como las de antes', donde se puede sentir a la perfección por dónde circulamos y además se muestra dócil a nuestros requerimientos gracias a una dirección muy precisa. Un coche que demuestra que no hace falta disponer de muchos caballos de potencia para un total disfrute. Como guinda a esta dinámica está una electrónica no demasiado 'aguafiestas', que deja cierto desplazamiento en el eje trasero y no 'mata' en exceso las reacciones al ir decididos por un tramo sinuoso.

Mención aparte merece su mecánica Multiair de 140 CV, ya vista en otros modelos del grupo Fiat, como en algunos 'SUV' de Jeep. Cuenta con una cilindrada de 1,4 litros, va turboalimentado y no es en absoluto sediento. Su rango de funcionamiento comprende desde una amplia zona media hasta casi las 6.000 revoluciones, con una fuerza tan destacable que parece tener mayor potencia de la que anuncia. El cambio manual asociado está a la altura, tanto por precisión de la palanca, que además está muy a la mano, como por desarrollos perfectamente estudiados para sacar el máximo poderío al propulsor. En opción hay disponible una caja automática por unos 1.900 euros más.

En cuanto al gasto, nos ha sorprendido para bien, puesto que homologa 6,4 litros, una cifra baja para un vehículo de este corte -con nosotros se ha mantenido por debajo de los 7,5 litros, un valor bueno-.

UN ROADSTER DE MANUAL

Y también, claro está, nos sirve para trayectos tranquilos, rodeados por el viento si plegamos -manualmente- su capota de lona. Ésta queda guardada en un habitáculo específico detrás de los asientos. El puesto de conducción es muy bueno y contribuye de manera significativa al tacto deportivo general. Todo está a la mano y la apariencia resulta agradable, muy similar al diseño interior del mencionado Mazda MX-5. Destaca la pantalla flotante del sistema multimedia, que puede ser de hasta 7 pulgadas y que se gobierna mediante un cómodo mando situado entre los dos asientos, que, por cierto, sujetan bien la espalda en curvas y tienen la particularidad de contar con el reposacabezas integrado. En nuestra versión Lusso, incorporan unos pequeños altavoces a fin de mejorar la acústica al viajar sin techo. Es cierto que el maletero no es muy capaz, el espacio destinado a acoger la capota plegada le resta volumen, pero sus 140 litros de carga permiten meter un par de maletas medianas sin problemas.

El Fiat 124 Spider se vende con tres acabados, el de base más los niveles Lusso y S-Design. Ya de inicio cuenta con llantas de 16 pulgadas, aire acondicionado, arranque por botón, control de velocidad y conexión Bluetooth; subiendo de nivel aparecen la piel en los asientos, las llantas de 17 pulgadas, el climatizador, el equipo multimedia más completo y varios elementos decorativos.

Toda una experiencia de conducción en un coche atrayente y especial, cuya mezcla de ingredientes hacen que la importancia de la practicidad o el espacio pasen a un segundo plano.

Las suculentas promociones de la marca dejan su precio de ataque, como hemos mencionado al principio, en 23.144 euros; nuestra versión Lusso, más equipada cuesta desde 25.144 euros y la tope de gama S-Design desde 26.544 euros.