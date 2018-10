El rugido del león

Peugeot Sport no defrauda y dota a la versión más decidida del 308 de un poderío que le permite militar por derecho propio en el reducido segmento de compactos deportivos. Las altas prestaciones que ofrece vienen dadas por un motor de gasolina de 1,6 litros de cubicaje y cuatro cilindros que rinde, para las dos variantes GTi, 250 y 270 CV.

Con un precio que, en el caso de nuestro protagonista tope de gama, va desde los 32.050 euros (desde 29.650 euros el otro GTi de 250 CV), el Peugeot 308 GTi 270 by Peugeot Sport se catapulta hasta una velocidad punta de 250 km/h y consigue acelerar desde parado hasta los 100 km/h en solo 6 segundos. Unas reacciones que no desentonan en una carrocería preparada para tal efecto, aunque no recurre a más estridencias de las necesarias. Así, nuestro modelo se diferencia del resto de sus hermanos de gama en una distancia al suelo rebajada 11 milímetros, unos paragolpes rediseñados, la salida del escape doble, el logo ´GTi´ en las aletas y la posibilidad incluir, además de los siete colores en la carrocería, un acabado bitonal en exclusiva (Ultimate Red y Perla Nera Black, este último es el que ilustra estas páginas). Dentro aparecen pespuntes de hilo rojo en la tapicería, en la parte inferior de las puertas unas molduras específicas, los pedales son de aluminio y los asientos sujetan mejor la espalda en curvas.

Pero hay mucha más equipación. Como buen tope de gama, el 308 más potente incorpora un equipo multimedia con pantalla táctil de 9,7 pulgadas, que ofrece muchas posibilidades gracias a las aplicaciones TomTom (tráfico, climatología, aparcamientos, navegación 3D con órdenes de voz...). También cuenta con la función ´mirror screen´ para aprovechar al máximo las prestaciones de nuestro teléfono inteligente en la pantalla del vehículo. Para la seguridad, el 308 GTi incluye asimismo faros de Led para todas las funciones, el aviso de riesgo de colisión con frenada de emergencia, la alerta de salida de carril involuntaria con corrección de trayectoria o una cámara trasera de 180º de cobertura, entre otros.

Dinámicamente bien conseguido, el Peugeot 308 GTi 270 by Peugeot Sport es un verdadero tiro en la carretera. Sus llantas de 19 pulgadas de serie lo pegan al asfalto, ayudadas por un diferencial autoblocante, específico de esta versión. La electrónica no es demasiado intrusiva, habida cuenta del alto grado de motricidad del vehículo y cuando actúa lo hace con cierta sutileza. Como complemento del bloque motor está la caja de cambios manual de seis relaciones, única posibilidad para estas variantes de 250 y 270 CV. Es de las más precisas que hayamos probado últimamente, su escalonamiento permite sacar todo el jugo al motor y su posición está muy a la mano.En el apartado del gasto consideramos al 308 GTi un deportivo no demasiado sediento. Aunque homologa una media de 6 litros por cada 100 km, a nosotros nos ha dado casi dos litros más en nuestras pruebas, un valor bastante razonable para un coche de este corte.

En resumen, el Peugeot 308 GTi de 270 CV corre como un diablo, aunque lo que más nos ha llamado la atención es su capacidad para mantener nuestro trazado sin apenas descomponerse. Una buena muestra de lo que puede llegar a hacer la marca francesa.