Hyundai Santa Fe, más calidad y refinamiento

El todocamino de referencia de Hyundai afronta su cuarta generación con mejoras en todos los frentes. Para empezar, su habitabilidad suma enteros debido a que la longitud aumenta hasta los 4,77 metros, por ello la marca no se plantea lanzar un Grand Santa Fe, pues el nuevo modelo, con este tamaño, contentará a los que demandan un ´SUV´ muy grande. Al primer golpe de vista se comprueba que el Santa Fe persigue los últimos códigos estilísticos del fabricante, con el frontal derivado del Kona donde cobran protagonismo las ópticas muy rasgadas y la gran parrilla. Los cromados repartidos por la carrocería le aportan un toque elegante y la trasera cuenta con un amplio portón que tapa un maletero de 547 litros con cinco ocupantes. Damos este dato porque el nuevo Santa Fe viene de serie con tres filas de asientos para alojar hasta siete personas, y si a la última bancada no se le da uso, se queda plegada bajo el piso de la zona de carga. Con todos los asientos ocupados, el volumen trasero es de unos 130 litros y plegando las dos filas el espacio aumenta hasta los 1.625 litros. A propósito del interior, notamos el salto de calidad de este modelo, con unos ajustes muy bien realizados y unos materiales de tacto excelente. Destaca el sistema de entretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas compatible con los últimos ´smartphones´ que incluye una suscripción de siete años al completo servicio TomTom LIVE (informa de un sinfín de datos relacionados con viajes, surtidores, previsión del tiempo...). También puede llevar el Head Up Display que proyecta los datos del panel de instrumentos en el parabrisas. Hay muchos más elementos de equipamiento, algunos de ellos enfocados a la seguridad y ayuda al conductor, como un sistema que no deja salir a los ocupantes si advierte que se acerca algún vehículo, otro que avisa al conductor si hay demasiado movimiento en las plazas traseras (como un animal suelto o un niño), la alerta de tráfico trasero cruzado o de objetos en los ángulos muertos, o también los más habituales de salida involuntaria de carril o la frenada de emergencia.

La gama mecánica es más rica que la del modelo saliente, y comprende dos bloques diésel de 2,0 l. y 150 CV y 2,2 l. y 200 CV y un gasolina de 2,4 l. y 185 CV. Las cajas de cambios para los de gasóleo son manuales de seis relaciones y tienen en opción un nuevo cambio automático de ocho velocidades. El gasolina se une invariablemente a una transmisión automática de seis marchas. Un aspecto que ya gustaba en el modelo anterior era el de sus posibilidades en tierra. Y es que el nuevo ´SUV´ de Hyundai conserva la tracción integral inteligente HTRAC, que permite al conductor seleccionar el modo 4x4 para zonas más complicadas por debajo de 40 km/h. En condiciones normales se distribuye la fuerza del motor entre los dos ejes hasta una porción del 50/50 (si no es necesario el par va a las ruedas delanteras). El gasolina siempre tiene tracción total y los diésel, el más potente se puede elegir entre 4x2 y 4x4. Por otro lado, el otro de gasóleo de 150 CV solo se asocia a la tracción sencilla al eje delantero.

El nuevo Hyundai Santa Fe se fabrica en Corea y los responsables de la marca en nuestro país estiman unas ventas de 16.000 unidades por año.Así seguiría la senda de las exitosas generaciones anteriores, que acumulan unas ventas de 400.000 unidades desde el primer Santa Fe en 2001.

Los precios arrancan en los 36.900 euros, aunque la marca propone descuentos de hasta 7.200 euros.