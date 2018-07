Lexus RC 300h, combinación única

El Lexus RC 300h es un coupé de 4,70 metros en cuyo diseño el fabricante ha echado el resto. Espectacular desde cualquier ángulo, el modelo japonés, derivado de la berlina IS, está realizado con materiales de alta calidad, tanta, que en eso también puede competir de tú a tú con sus semejantes de las marcas ´premium´ europeas. Esta cuestión se nota no solo a la vista de su interior o en su diseño minucioso, también en su impecable tacto de manejo que resulta una delicia.

Las cuestiones mecánicas las solventa con un grupo propulsor mixto, derivado del mencionado IS (IS 300h) y GS 300h, con una potencia conjunta de 223 CV, sacados de un optimizado bloque de gasolina de 2,5 litros de cubicaje con cuatro cilindros y 181 CV, unido a otro eléctrico de 143 CV (hay que recordar que en los híbridos la potencia total no es la suma directa del poder de sus motores). Se asocian a una caja de cambios de variador continuo CVT con posibilidad de manejo secuencial, de seis relaciones prefijadas, con las levas del volante. Las baterías de níquel-metal hidruro se cargan desde un generador (no mediante una toma exterior a la red) y pueden mover varios kilómetros el coche sin gastar gasolina. El buen hacer de la cinemática se aprecia en un consumo moderado de gasolina, pues homologa una media de 4,9 litros por cada 100 km (nos ha subido algo más de un litro en nuestras pruebas) y también en unas prestaciones que no están nada mal habida cuenta de que su peso en báscula ronda los 1.800 kg: 8,6 segundos en el ´cero a cien´ y una velocidad punta que bien pasaría de los 190 km/h autolimitados electrónicamente.

La propulsión trasera aporta un grado más de deportividad al volante, unas sensaciones que pueden modificarse mediante el selector de modos de conducción (Eco, Normal, Snow y Sport) que pone en juego todos los dispositivos implicados para crear perfiles distintos. Como nuestra unidad de pruebas tiene el equipamiento especial F Sport, se suman dos modos más radicales (Sport S y Sport S+), que cambian las reacciones del coche para que sea más directo y explosivo, además de meter una suspensión adaptativa variable, llantas de 19 pulgadas, un sistema que amplifica el ruido del escape a través de los altavoces y varios aditamentos exteriores e interiores. Durante el manejo, un calculador optimiza el trabajo de los dos propulsores, según el perfil seleccionado y, si las baterías están con carga, es posible recorrer algunos kilómetros en modo eléctrico, como ya hemos señalado. Cuando entra a trabajar el motor térmico (gasolina) se escucha muy poco en el interior y éste asume la propulsión no con demasiada contundencia, teniendo el cuenta el aspecto del vehículo. De todas formas pronto nos acostumbramos a su tacto, que por otro lado es excelente (un poco subvirador por el peso delante), muy aplomado y con una puesta a punto, en especial en los modos más deportivos, exquisita. Es fácil llevar ritmos altos en carretera y en tramos lentos aprueba con nota y eso que no se trata de un deportivo puro.

El Lexus RC 300h es un vehículo muy especial. Tiene un lado muy divertido que además permite hacer kilómetros sin visitar con frecuencia el surtidor. Y todo ello con el aura de coupé muy atrayente que no deja indiferente a nadie.

