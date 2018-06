Renault Espace TCE 225 cv EDC, un disfrute en familia

La actual generación del Renault Espace, la quinta, llegó al mercado en 2015 con un estilo rompedor, un largo listado de elementos de equipamiento de primer nivel y los motores más relevantes del constructor. Además, tomó un carácter ´SUV´ al contar con una mayor altura libre al suelo, algo que aumenta sus posibilidades de uso, conservando su interior configurable con cinco o siete plazas.

Durante el verano pasado apareció una interesante versión de gasolina de 225 CV procedentes de un bloque de 1,8 litros para sustituir a la variante de 1,6 litros de 200 CV. Nosotros la hemos probado y nos hemos quedado gratamente sorprendidos por sus buenas prestaciones y consumos ajustados. Las otras mecánicas disponibles en el Espace, que se vende con precios a partir de los 30.125 euros, son las diésel dCi de 130 y 160 CV.

El Espace TCe 225 CV se sirve asociado invariablemente a una excelente caja automática de doble embrague con siete relaciones, lo que aumenta su agrado al volante. Su respuesta ha mejorado respecto a la versión saliente de 200 CV y no solo llama la atención por su empuje, sino también por una dinámica que creíamos menor habida cuenta de la altura de sus bajos (supera en 4 centímetros al Espace anterior). Así, el Espace más potente se anima por una mecánica completamente nueva de cuatro cilindros y turbo que se ha desarrollado en la división Renault Sport, el departamento que proyecta los modelos más radicales del constructor francés. Y eso se nota nada más emprender la marcha. Dosificable y muy agradecido en su manejo, este TCe 225 CV hace que no echemos en falta ese compacto rápido al que hemos tenido que renunciar al ampliar nuestra familia, ni por sus reacciones al pedal derecho ni por su formidable pisada, que ha agradecido el empleo de materiales ligeros en bastidor y carrocería (nada menos que ahorra 250 kilos respecto al anterior). Si optamos por las cuatro ruedas directrices ´4 Control´, sus 4,87 metros de longitud parecerán menos y las maniobras las realizaremos con menos movimientos del volante (además de ganar estabilidad en curvas a cierta velocidad). Pero como no todo son carreteras sinuosas, el familiar galo despunta durante los viajes largos, ofreciendo un confort de marcha de primer orden gracias a la elaborada suspensión, que filtra con destreza las roturas del firme. Como suele ser habitual en la mayoría de los vehículos de cierto nivel que salen a la venta, existe un selector de modos de conducción, que actúa sobre varios parámetros desde un perfil deportivo hasta otro más eficiente, pasando por uno estándar y otro de confort. También se puede variar el ambiente interior entre varios colores e intensidades. En cuanto al consumo, aunque homologa 6,8 litros por cada 100 km, la cifra sube un poco en condiciones reales, aunque se queda en un rango nada disparatado para el tamaño del coche.

Por lo demás, esta nueva variante sigue ofreciendo la buena habitabilidad interior del resto de la familia Espace, con mucho hueco dentro, incluso en las dos filas traseras de la configuración de siete personas (247 litros de maletero en ese caso, 614 litros con cinco plazas en uso) y un puesto de conducción con todo a la mano, en el que destaca la pantalla vertical del sistema multimedia R-Link 2. Hay un montón de elementos de equipamiento, tanto de ayudas a la conducción, como de confort, no en vano se trata de uno de los modelos más exclusivos de la marca. Una exclusividad que se ve aumentada si se elige con el acabado de lujo Initiale Paris, que hasta supone un trato preferencial el la visita al taller para su mantenimiento.

El precio del Renault Espace TCe 225 CV EDC parte desde los 37.150 euros.



Prestaciones

Con el nuevo motor de gasolina tope de gama de 225 CV, el Renault Espace acelera desde parado hasta los 100 km/h en 7,6 segundos y alcanza una punta de velocidad de 224 km/h. Su consumo medio homologado es de 6,8 litros por cada 100 km y las emisiones son de 152 gr/km de CO2