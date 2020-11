Mir: "No he sido el más rápido, pero sí el más constante"

El nuevo campeón del mundo, Joan Mir, ha afirmado, en declaraciones a DAZN, no tener palabras por el título que acaba de conseguir. "No tengo palabras. Puedo agradecer a mucha gente, pero se haría muy largo", ha señalado un radiante Mir que, sin embargo, no se ha querido olvidar de su equipo, Suzuki. "Quiero agradecer a Suzuki porque me ha permitido ganar el título en mi segundo año cuando el objetivo era a más largo plazo. Solo tengo ganas de celebrarlo con ellos", ha comentado. "Ganar con Suzuki tiene un mérito añadido porque es una escudería pequeña si la comparamos con otras", ha señalado.

Mir no se ha querido olvidar de todas las personas que lo están pasando mal por la pandemia de coronavirus: "Si esta alegría sirve para compensar en parte los malos momentos, ya estoy contento".

Respecto a la carrera, ha reconocido que ha ido "de susto en susto". "Desde el principio era campeón, pero hasta que no he visto el OK en la pizarra no he respirado tranquilo", asegura Mir, que se ha abrazado con sus padres, Juan y Ana, después de hacerlo con todos los integrantes de su equipo.

Mir ha conseguido un Mundial para la historia, por todos los condicionantes que lo han rodeado: "Ha sido muy difícil, con mucha presión, pero la hemos sabido llevar muy bien. Al final nos llevamos el título. No he sido el más rápido en todas las carreras, pero sí el más constante. En Portimao -la carrera que cierra la temporada, el próximo domingo-, iré a divertirme, y ya solo pienso en el año que viene. Esto es una locura", concluye entre una sonrisa de oreja a oreja.