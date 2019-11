Márquez se lleva la victoria en Cheste en la despedida de Lorenzo

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró intratable en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito 'Ricardo Tormo' de Cheste, en el que sumó la duodécima victoria de la temporada y también representó la despedida de su compañero de equipo y cinco veces campeón del mundo, Jorge Lorenzo.



Márquez no salió bien pero con paciencia y eficacia recuperó posiciones, se acercó a quien era el líder por entonces, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), y después de estudiarlo durante apenas dos vueltas, le asestó el golpe definitivo, con contundencia, en la curva once de la octava vuelta, ahí literalmente se acabó la carrera.





"Gracias, Jorge Lorenzo" ?? #MotoGP ??



Y, mientras para Marc Márquez era el momento de la celebración,ovacionado en un pasillo formado por los integrantes de su anterior equipo Ducati en la entrada a talleres y también, poco después, por el equipo Repsol Honda con el que se retira de la competición.La victoria de Márquez y la decimotercera posición de Lorenzo le dan matemáticamente elun objetivo por el que tuvieron que pelear hasta el último metro con las Ducati de Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, que con su caída les facilitó el objetivo.Jack Miller (Ducati Desmosedici GP19) intentó sorprender a Fabio Quartararo en la salida, pero entre la primera y segunda curva el francés ya había recuperado la primera posición, mientras quesi bien antes de concluir la primera vuelta superó a Maverick Viñales para ser quinto.Apenas una vuelta más tarde Marc Márquez ya era segundo y comenzó la caza de un Fabio Quartararo que por entonces, con el circuito libre por delante, había conseguido unos metros interesantes de ventaja.Por detrás del de Repsol Honda se fueron definiendo las posiciones con(Suzuki GSX RR) y(Ducati Desmosedici GP19) en cabeza de un nutrido grupo de pilotos.En la sexta vuelta Márquez ya estaba tras el rebufo del piloto francés y con la vuelta rápida de carrera un giro antes, por lo que desde ese momento comenzó a "marcar" a su rival para estudiar el mejor momento para intentar superarlo y lograr con ello la "triple corona" para su equipo Repsol Honda, después deY no tardó mucho en intentarlo ya que dos vueltas más tarde, en la octava, Márquez superó de manera inmisericorde a Quartararo en la curva once, aunque el francés intentó, sin éxito, aguantar al frente de la carrera.A partir de ese momento y con un ritmo constante y apenas unas décimas más rápido que sus rivales, el piloto de Repsol Honda se fue marchando poco a poco camino de su, mientras que el francés vio como tras su estela se pegaron tanto Miller como Dovizioso y Rins, aunque supo mantenerlos a raya.Más atrás, Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) se fue por los suelos en la curva seis, en el mismo punto en que segundos después también se cayó Johann Zarco, quien cuando abandonaba la pista de espaldas a esta no vio como venía la moto de Iker Lecuona (KTM), que era decimoquinto en su debut en MotoGP, y se lo llevó por delante, aunque tras el susto inicial todo quedó en eso, en un susto que por unos instantes recordó a la grave caída del pasado año del español Tito Rabat en Silverstone.Al frente de la prueba ya no hubo mucha historia.y Fabio Quartararo no tuvo ningún problema en mantener a raya tanto a Miller como a Dovizioso para confirmar la segunda posición con el australiano como el tercer en el podio, mientras que Alex Rins entró quinto con la Suzuki GSX RR, por delante de Maverick Viñales, su compañero de equipo Joan Mir y el italiano Valentino Rossi Los hermanos Espargaró protagonizaron su particular lucha por la novena plaza, que al final fue a manos del de Aprilia, Aleix, mientras Pol entró décimo sobre su KTM.Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) acabó en la undécima posición y(Repsol Honda RC 213 V), en el día de su retirada de la competición,