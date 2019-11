Álex Márquez demuestra que quiere sentenciar

El español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) dejó claro que quiere sentenciar el título mundial de Moto2 lo antes posible y para ello 'dio la cara' frente a sus rivales para conseguir la sexta 'pole position' de la temporada en la sesión clasificatoria para el Gran Premio de Malasia de la categoría en el circuito de Sepang.

El pequeño de los hermanos Márquez literalmente dominó desde el principio la segunda clasificación, en la que sus rivales intentaron doblegarlo pero no pudieron y quien más se acercó, a décima y media de segundo, fue el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex), con Brad Binder (KTM), el primero de los que tiene aún opciones matemáticas al título, tercero a más de tres décimas de segundo y con el helvético Thomas Luthi (Kalex), otro de los aspirantes, quinto, a casi medio segundo de distancia.

Augusto Fernández (Kalex), el único español que no había conseguido el pase a la segunda clasificación directa, lo obtuvo en la primera al marcar el mejor tiempo, 2:05.897, como primero de la sesión, por delante del italiano Stefano Manzi (MV Agusta), que dio por bueno su registro y "supervisó" en final sentado en su taller.

La segunda clasificación tardó muy poco en perder a uno de sus protagonistas, el español Jorge Navarro (Speed Up), quien en la vuelta de lanzamiento ya se fue al suelo en la curva once, aunque pudo recuperar y arrancar su moto con presteza para regresar a su taller y reparar daños antes de acabar la segunda clasificación, en la que hasta ese momento no tenía ningún tiempo acreditado y acabó concluyendo la misma decimoquinto.

El suizo Thomas Luthi (Kalex), algo más "descafeinado" durante los entrenamientos libres, que concluyó quinto, fue el primer líder de la clasificación definitiva, por delante del japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y del español Jorge Martín (KTM).

Mientras, el líder del mundial, Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex) era quinto en la segunda vuelta y en la siguiente se encaramó hasta la primera plaza de la categoría, seguido por su propio compañero de equipo Xavier Vierge y cuando, nuevamente, comenzaban a ondear en algunas zonas de la pista las primeras banderas de lluvia (fondo blanco con aspas en rojo).

Márquez logró un mejor tiempo de 2:05.244 al que poco a poco se fueron acercando tanto Nagashima (2:05.395) como el surafricano Brad Binder (KTM), 2:05.559, en tanto que por esos instantes conseguía regresar al asfalto el español Jorge Navarro, con tiempo suficiente como para intentar, al menos, un par de vueltas rápidas si ningún nuevo percance se lo impedía.

Alex Márquez sentenció sin que nadie se lo impidiese su sexta vuelta rápida de entrenamientos de la temporada, por delante de Nagashima y Binder, que le acompañarán en la primera línea de salida, mientras que en la segunda estará su compañero Vierge, el suizo Thomas Luthi y el también español Jorge Martín (KTM).

Iker Lecuona (KTM) saldrá desde la cuarta línea con el duodécimo mejor tiempo, con Jorge Navarro decimoquinto y Augusto Fernánde (Kalex), que llegó desde la primera clasificación, decimoséptimo.