Horarios de MotoGP: Gran Premio de Australia en el circuito de Philip Island

El Mundial de motociclismo se traslada este fin de semana a Australia, en lo que será la antepenúltima prueba del campeonato.

Con Márquez ya coronado campeón, la mayor atención se centra en Moto2, donde su hermano Álex puede conquistar el Mundial, aunque lo tendrá complicado, pues debe sacar 14 puntos a Tom Luthi, ocho a Augusto Fernández, dos a Navarro y quedar por delante de Binder.

En Moto 3, para que Dalla Porta sea matemáticamente campeón le basta con ganar la carrera. También le valdrá quedar segundo si Canet no gana.

Teniendo en cuenta que en la madrugada del domingo se cambia la hora, estos son los horarios de este fin de semana en el circuito de Philip Island.

Viernes 25 de octubre



00:00 - 00:40 FP1 Moto3

00:55 - 01:35 FP1 Moto2

01:50 - 02:35 FP1 MotoGP

04:15 - 04:55 FP2 Moto3

05:10 - 05:55 FP2 Moto2

06:05 - 06:50 FP2 MotoGP

Sábado 26 de octubre



00:00 - 00:40 FP3 Moto3

00:55 - 01:35 FP3 Moto2

01:50 - 02:35 FP3 MotoGP

03:35 - 03:50 Q1 Moto3

04:00 - 04:15 Q2 Moto3

04:30 - 04:45 Q1 Moto2

04:55 - 05:10 Q2 Moto2

05:25 - 05:55 FP4 MotoGP

06:05 - 06:20 Q1 MotoGP

06:30 - 06:45 Q2 MotoGP

Domingo 27 de octubre



00:40 - 01:00 Warm Up Moto3

01:10 - 01:30 Warm Up Moto2

01:40 - 02:00 Warm Up MotoGP

02:00 Carrera Moto3

03:20 Carrera Moto2

05:00 Carrera MotoGP