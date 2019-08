Horarios de MotoGP: Gran Premio de República Checa en el circuito de Brno

El Mundial de Motociclismo volverá a la acción este fin de semana tras su parón estival de casi un mes con el Gran Premio de la República Checa, décima cita de un campeonato que entra en su segunda parte con el español Marc Márquez (Repsol Honda) muy bien situado en el liderato de la categoría de MotoGP en la que, de momento, no ha dado demasiadas opciones a sus rivales. [Sigue en directo el Gran Premio de la República Checa de MotoGP]

El de Cervera, actual campeón, se ha vuelto a ir de vacaciones por delante en la clasificación y, hasta el momento, la estadística dice que cada vez que lo ha hecho, el título ha sido suyo. En este 2019, se ha mostrado muy regular y ya roza los 200 puntos (185), 20 más que a estas alturas de campeonato hace un año (165), y ya con más de dos carreras de ventaja sobre su principal perseguidor, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

58 puntos separan a los dos señalados como principales candidatos al título, una diferencia que refleja la superioridad del catalán, que sólo ha fallado en Austin (Estados Unidos), curiosamente una de sus citas predilectas.



HORARIOS DEL GP DE MOTOGP DE REPÚBLICA CHECA

VIERNES

09:00 / 09:40 Moto3 (FP1)

09:55 / 10:40 MotoGP (FP1)

10:55 / 11:35 Moto2 (FP1)

13:15 / 13:55 Moto3 (FP2)

14:10 / 14:55 MotoGP (FP2)

15:10 / 15:50 Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00 / 09:40 Moto3 (FP3)

09:55 / 10:40 MotoGP (FP3)

10:55 / 11:35 Moto2 (FP3)

12:35 / 12:50 Moto3 (Q1)

13:00 / 13:15 Moto3 (Q2)

13:30 / 14:00 MotoGP (FP4)

14:10 / 14:25 MotoGP (Q1)

14:35 / 14:50 MotoGP (Q2)

15:05 / 15:20 Moto2 (Q1)

15:30 / 15:45 Moto2 (Q2)

DOMINGO

08:40 / 09:00 Moto3 (Warm Up)

09:10 / 09:30 Moto2 (Warm Up)

09:40 / 10:00 MotoGP (Warm Up)

11:00: Moto3 CARRERA

12:20: Moto2 CARRERA

14:00: MotoGP CARRERA